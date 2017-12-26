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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Кришито заинтересовал одного из турецких грандов

сегодня, 11:48

Защитник «Зенита» Доменико Кришито интересен «Фенербахче». Контракт итальянца с российским клубом истекает летом 2018 года, и «Фенербахче» надеется купить футболиста за сравнительно небольшую цену. Помочь в трансфере должны неплохие отношения между клубами: ранее в «Фенер» из «Зенита» переходили Бруну Алвеш, Нету и Жулиано.

В нынешнем сезоне Кришито провёл 20 матчей в РФПЛ, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
Александр Северный
Александр Северный ответил Евгений Сибель
сегодня в 15:26
Евгений Сибель:
А есть хоть один игрок на земле которым не интересовались Турецкие клубы?
Есть, все спартачи, после 7-0 ими интересуются только в Зулуссии.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:58
В Турции не бывает Грандов.Нет и не было никогда.Как не было и нет ни водной стране мира кроме Испании. Что за безграмотность?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:54
Максимум в Аксхисар или Карабюк
Аденн
Аденн
сегодня в 13:16
вот и крысито бежит из зениты, видимо дела там не ахти..
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:03
А есть хоть один игрок на земле которым не интересовались Турецкие клубы?
verek
verek
сегодня в 12:39
Агент Кришито на славу работает, ни одного трансферного окна без новостей о переходе Кришито
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:36
Вы долбанные руководители Зенита.Достали.Команда не имеет постоянного состава несколько лет.Постоянно идет текучка игроков.Вы достали уже со своими отмывочными технологиями.Все не можете нажраться.Оставьте команду в покое.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Литейный 4
сегодня в 12:36
Литейный 4:
Ты меня пытаешься унизить? Ахахахаха. Ты меня еще поучи как в интернете себя вести! Общение в интернете это миф, это как с резиновой бабой! Кем мне тебе назваться? Зовите меня просто Элвис Пресли - поэт песенник https://www.youtube.com/watch?v=ltV74xX3pUc
Извините.
Больше не потревожу.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Сергей Саныч
сегодня в 12:33
Сергей Саныч:
Мне собственно по хрен. Просто пишешь часто,а что хочешь выразить словами-не понятно. Цветы не нюхаешь,кино не смотришь,на балкон к бабам не полезешь,в поход не пойдёшь,за буёк не поплывёшь,бабушку через дорогу не переведёшь,порадоваться чужому не умеешь... Что за житуха у тебя? Ты назовись своим именем.Подружись,поругайся,полюби,убей....а у тебя как на конвейере. Без обид.
Ты меня пытаешься унизить? Ахахахаха.
Ты меня еще поучи как в интернете себя вести! Общение в интернете это миф, это как с резиновой бабой!
Кем мне тебе назваться? Зовите меня просто Элвис Пресли - поэт песенник
Казанский
Казанский ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:33
Риелтор с берегов Невы:
Наши игроки хоть кого то за рубежом интересуют. Игроки из великой и народной никого не интересуют.
Степка,игроки из Зенита интересуют только сообщество ЛБГТ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Литейный 4
сегодня в 12:27
Литейный 4:
Чужие хлеба спать не дают? :))))))
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Hypnoz
    сегодня в 12:21
    Hypnoz:
    От бомжей в Китай уходят, этот к туркам. Стабильность ))))
    Наши игроки хоть кого то за рубежом интересуют. Игроки из великой и народной никого не интересуют.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Сергей Саныч
    сегодня в 12:19
    Сергей Саныч:
    Просто интересуюсь. Ты чего насторожился?
    Чужие хлеба спать не дают? :))))))
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 12:14
    Литейный 4:
    А что?
    Степка,переживают за тебя..и не только я)))
    Казанский
    Казанский ответил Сергей Саныч
    сегодня в 12:13
    Сергей Саныч:
    Ты спишь когда-нибудь? Просто интересуюсь.
    Некогда ему спать...создание клонов это трудная и нудная работа..
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Литейный 4
    сегодня в 12:12
    Литейный 4:
    А что?
    Просто интересуюсь.
    Ты чего насторожился?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Сергей Саныч
    сегодня в 12:11
    Сергей Саныч:
    Ты спишь когда-нибудь? Просто интересуюсь.
    А что?
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Литейный 4
    сегодня в 12:07
    Литейный 4:
    Миммо и в Зените не плохо, тем более отлично отрабатывает контракт!
    Ты спишь когда-нибудь?
    Просто интересуюсь.
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:07
    ранее в «Фенер» из «Зенита» переходили Бруну Алвеш, Нету и Жулиано.
    ------------------------------
    После Зенита только в Турцию,а если сильно повезет,то в Китай))
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 12:06
    От бомжей в Китай уходят, этот к туркам. Стабильность ))))
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 11:52
    Миммо и в Зените не плохо, тем более отлично отрабатывает контракт!
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