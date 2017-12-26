Кришито заинтересовал одного из турецких грандов

Защитник «Зенита» Доменико Кришито интересен «Фенербахче». Контракт итальянца с российским клубом истекает летом 2018 года, и «Фенербахче» надеется купить футболиста за сравнительно небольшую цену. Помочь в трансфере должны неплохие отношения между клубами: ранее в «Фенер» из «Зенита» переходили Бруну Алвеш, Нету и Жулиано.
В нынешнем сезоне Кришито провёл 20 матчей в РФПЛ, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Больше не потревожу.
Больше не потревожу.
Ты меня еще поучи как в интернете себя вести! Общение в интернете это миф, это как с резиновой бабой!
Кем мне тебе назваться? Зовите меня просто Элвис Пресли - поэт песенник
https://www.youtube.com/watch?v=ltV74xX3pUc
Ты меня еще поучи как в интернете себя вести! Общение в интернете это миф, это как с резиновой бабой!
Кем мне тебе назваться? Зовите меня просто Элвис Пресли - поэт песенник
Просто пишешь часто,а что хочешь выразить словами-не понятно.
Цветы не нюхаешь,кино не смотришь,на балкон к бабам не полезешь,в поход не пойдёшь,за буёк не поплывёшь,бабушку через дорогу не переведёшь,порадоваться чужому не умеешь...
Что за житуха у тебя?
Ты назовись своим именем.Подружись,поругайся,полюби,убей....а у тебя как на конвейере.
Без обид.
Просто пишешь часто,а что хочешь выразить словами-не понятно.
Цветы не нюхаешь,кино не смотришь,на балкон к бабам не полезешь,в поход не пойдёшь,за буёк не поплывёшь,бабушку через дорогу не переведёшь,порадоваться чужому не умеешь...
Что за житуха у тебя?
Ты назовись своим именем.Подружись,поругайся,полюби,убей....а у тебя как на конвейере.
Без обид.
Ты чего насторожился?
Ты чего насторожился?
Просто интересуюсь.
Просто интересуюсь.
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После Зенита только в Турцию,а если сильно повезет,то в Китай))
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После Зенита только в Турцию,а если сильно повезет,то в Китай))