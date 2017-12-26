Кришито заинтересовал одного из турецких грандов

Защитник «Зенита» Доменико Кришито интересен «Фенербахче». Контракт итальянца с российским клубом истекает летом 2018 года, и «Фенербахче» надеется купить футболиста за сравнительно небольшую цену. Помочь в трансфере должны неплохие отношения между клубами: ранее в «Фенер» из «Зенита» переходили Бруну Алвеш, Нету и Жулиано.

В нынешнем сезоне Кришито провёл 20 матчей в РФПЛ, забил три гола и сделал две результативные передачи.