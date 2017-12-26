Мората наколотил полсотни голов в высших дивизионах

Нападающий «Челси» Альваро Мората открыл счет в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтон энд Хоув Альбион».

Данный гол стал для 25-летнего форварда 50-м в высших дивизионах национальных чемпионатов.

25 мячей он записал на свой счет, выступая в «Ювентусе», еще 15 - в «Реале», а после перехода в «Челси» летом 2017 года забил уже свой 10-й мяч за «синих».