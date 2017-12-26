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Мората наколотил полсотни голов в высших дивизионах

вчера, 19:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Нападающий «Челси» Альваро Мората открыл счет в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтон энд Хоув Альбион».

Данный гол стал для 25-летнего форварда 50-м в высших дивизионах национальных чемпионатов. 

25 мячей он записал на свой счет, выступая в «Ювентусе», еще 15 - в «Реале», а после перехода в «Челси» летом 2017 года забил уже свой 10-й мяч за «синих».

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Все комментарии
FHTS-9
FHTS-9
вчера в 22:51
По сути, Альваро получил шанс быть крепким игроком основы только в Челси. До Челси, и в Реале, и в Юве он в основном сидел на лавке. В этом сезоне Мората пока что полностью оправдывает вложенные в его трансфер средства. За этот сезон забил 16 голов за Челси и Испанию и отдал 5 голевых - 21 очко по системе гол+пас, очень даже неплохо. И я уверен, что у него все еще впереди, навыки и желание для этого у него есть.
FHTS-9
FHTS-9 ответил Robbaggio
вчера в 22:42
Robbaggio:
Наколотил? Гарри Кейн, для сравнения, в свои 24 забил уже 96 голов в Премьер лиге
Ну Кейн играл только в АПЛ, а Мората и в Ла Лиге, СериАле и в АПЛ, наколотив в общем 50 голов. Не так много как Гарри, но и не так уж и мало. Не спорю, Кейн посильнее Мораты будет, но нужно еще учитывать что Мората до перехода в Челси чаще всего сидел на лавке.
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 21:47
Маловата.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:51
Наколотил...
Звучит громко, а мячей всего пятьдесят.
Не ожидал, что у Мораты такая слабая статистика.
Robbaggio
Robbaggio
вчера в 19:48
Наколотил? Гарри Кейн, для сравнения, в свои 24 забил уже 96 голов в Премьер лиге
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 19:38
Для форварда, которому уже 25 лет, маловато.
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 19:34
Красава
Micah Richards
Micah Richards
вчера в 19:23
Слабо очень. Для форварда Челси то.
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