Оборона «Ливерпуля» в домашних матчах - самая непроходимая в АПЛ

Вероятно, для многих это станет откровением, но именно «Ливерпуль» на данный момент обладает лучшей обороной в Премьер-Лиге, когда дело касается домашних матчей.

В первом тайме матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» дважды пропустил от «Бернли», а это означает, что 3 пропущенных «Ливерпулем» мяча на «Энфилде» - это лучший показатель для команд Премьер-Лиги в поединках на своем поле в текущем сезоне.

При этом стоит отметить, что свой поединок 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» проведет сегодня, в 20:30 по московскому времени. В гости к «красным» пожалует «Суонси Сити».