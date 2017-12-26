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Оборона «Ливерпуля» в домашних матчах - самая непроходимая в АПЛ

вчера, 18:57

Вероятно, для многих это станет откровением, но именно «Ливерпуль» на данный момент обладает лучшей обороной в Премьер-Лиге, когда дело касается домашних матчей.

В первом тайме матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» дважды пропустил от «Бернли», а это означает, что 3 пропущенных «Ливерпулем» мяча на «Энфилде» - это лучший показатель для команд Премьер-Лиги в поединках на своем поле в текущем сезоне. 

При этом стоит отметить, что свой поединок 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» проведет сегодня, в 20:30 по московскому времени. В гости к «красным» пожалует «Суонси Сити».

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Все комментарии
Shineheart
Shineheart
вчера в 22:18
Забавнее другое. Очков Ливерпуль набрал больше именно в гостях, а не дома. Не смотря на стату по обороне.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:23
Это неожиданно
sergey08
sergey08
вчера в 19:42
Смешно.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 19:37
Зато в гостях феерична
Cules2013
Cules2013
вчера в 19:15
Ой, как оно им помогает))). На своём 3, а на чужих - 103. И, самое обидное, то, что бросается в глаза, это не кол-во пропущенных мячей и малое кол-во сухих матчей, а то, что выигрывая 3-0, можно легко устроиться на 3-3. Ливерпуль в этом году король таких матчей. При том, что не сказать, что не устояли перед какой-то машиной - Севилья и Арсенал не самые сильные из возможных соперников. Так что, всё это обманчивые цифры. Стабильности важнее локальных успехов. Лично моё мнение, что таким командам, как Ливерпуль или БД нужен более "оборонительный" тренер, более стабильный. Не так, конечно, как в МЮ))) Хотя и таких результатов пока у Клоппа нет.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 19:13
...весной по моему им дома проиграли 2:3 ?
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