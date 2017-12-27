Тимощук: «Желаю Краневиттеру стать лучше меня и приносить пользу „Зениту“»

Бывший капитан, ныне один из тренеров «Зенита» Анатолий Тимощук в эфире «Радио Зенит» ответил на вопрос о том, способен ли аргентинский хавбек сине-бело-голубых Матиас Краневиттер стать «новым Тимощуком»:

«Посмотрим. У нас с Краневиттером совсем разный стиль игры. В современном футболе все хотят видеть опорного полузащитника, который больше старается созидать, сыграть ярче. Для меня было главным сыграть на пользу команде – отобрать, разрушить, включиться в атаку. Хотя при этом я забил много мячей, несмотря на отведённую роль. Поэтому надеюсь, что Матиас вырастет в высококлассного игрока, будет лучше меня. Я ему этого только пожелал бы. Пусть будет сильным, большим футболистом и принесёт пользу нашей команде».

Напомним, Краневиттер перебрался в петербургский клуб этим летом из мадридского «Атлетико».