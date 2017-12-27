Селюк: «Самый крутой агент мира – это я»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, отвечая вопрос о том, кто является самым крутым агентом мира, Мино Райола или Жорже Мендеш, назвал своё собственное имя:

«Дмитрий Селюк. Я занимаюсь игроками с детства, а Райола и Мендеш берут готовых звёзд. Вокруг Райолы в России есть ореол, но вы знаете, он такой м***к! Простая история. Вместе с Мхитаряном он, чтобы выпендриться, подписал ещё и Казаряна. И когда Казарян себя не проявил в „Олимпиакосе“, Райола даже трубку перестал брать. А я со своими игроками и в горе, и в радости».

Селюк также подчеркнул, что его клиент Яя Туре, выступающий за «Манчестер Сити», способен продолжать играть на высоком уровне минимум до 40 лет.