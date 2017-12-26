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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Непомнящий: «Когда „Спартак“ стал играть нестабильно, Промес пропал»

сегодня, 15:38

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, кто, по его мнению, был лучшим в 2017 году среди игроков российских клубов.

«Промес в весеннем отрезке здорово себя проявлял. Команда могла играть плохо, но он иногда в одиночку решал судьбу матчей: принимал, обыгрывал и забивал. Однако осенью команда стала играть не так стабильно, и Промес пропал. Когда же „Спартак“ выглядел здорово, он блистал. Это меня смущает. Если мы говорим об атакующих игроках, то в этом смысле Федя Смолов мне нравится больше. Но это абсолютно субъективное мнение».

Промес был признан лучшим игроком посредством голосования, которое проводили РФС, РФПЛ и известное спортивное издание.

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 18:35
Старый сайт верните! Новый 77!
112910415
112910415
сегодня в 18:34
а травмы не было случайно у Промеса?
Footbolista
Footbolista ответил Красно Синий воин
сегодня в 18:16
Красно Синий воин:
Да видели мы его в Л/Ч https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y
Египтянин с бородой твой кумир, похоже...))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:01
Ортодоксы, заявляющие себя поклонниками цска и "зенита", объединяются.
Поскольку самим нечем гордиться, обсуждают "Спартак", увеличивая его популярность.
Egorium
Egorium
сегодня в 17:39
Промес для чемпионата Зулуссии сойдет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:33
Когда команда не блещет, то и Промеска нулевой, что и доказал Марибор и Ливерпуль, и да же Непомнящего это смущает!
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 17:33
Срамес блистал в Ливерпуле и в матче с Анжи.
makkie
makkie ответил Красно Синий воин
сегодня в 17:30
Красно Синий воин:
Да видели мы его в Л/Ч https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y
Копипастер-бот)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил makkie
сегодня в 17:30
makkie:
2+2 в ЛЧ - это полный ноль? Не пиши больше ничего на сайте)
Да видели мы его в Л/Ч
makkie
makkie ответил Красно Синий воин
сегодня в 17:27
Красно Синий воин:
Промеска и в сборной и в лиге чемпионов показал, что он полный ноль!
2+2 в ЛЧ - это полный ноль?
Не пиши больше ничего на сайте)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил cska plus
сегодня в 17:15
cska plus:
Кузьмич прав, негр никакой, он больше выпендривается.
Промеска и в сборной и в лиге чемпионов показал, что он полный ноль!
makkie
makkie ответил cska plus
сегодня в 16:37
cska plus:
Кузьмич прав, негр никакой, он больше выпендривается.
Такое только болельщик цска мог написать)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:34
Кузьмич прав, негр никакой, он больше выпендривается.
ziborock
ziborock
сегодня в 16:33
Верните старый сайт, уберите вырвиглаз!
Argentino78
Argentino78
сегодня в 16:32
Однако осенью команда стала играть не так стабильно, и Промес пропал.
Возможно причино-следственная перевернута?Промес заиграл не стабильно и Спартак подсел?
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 16:00
ждем что альцгеймер скажет на старческой волне
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:47
О цска никто ничего даже не говорит, скоро накроется медным тазом.
Сейчас, после "Спартака", самая главная новость - дизайн сайта.
Я так думаю, пусть сами выбирают - какой сайт, такой и дизайн.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:42
Даже про спартак ничего писать не буду :)))
Верните старый добрый соккер!
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