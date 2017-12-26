Непомнящий: «Когда „Спартак“ стал играть нестабильно, Промес пропал»

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, кто, по его мнению, был лучшим в 2017 году среди игроков российских клубов.

«Промес в весеннем отрезке здорово себя проявлял. Команда могла играть плохо, но он иногда в одиночку решал судьбу матчей: принимал, обыгрывал и забивал. Однако осенью команда стала играть не так стабильно, и Промес пропал. Когда же „Спартак“ выглядел здорово, он блистал. Это меня смущает. Если мы говорим об атакующих игроках, то в этом смысле Федя Смолов мне нравится больше. Но это абсолютно субъективное мнение».

Промес был признан лучшим игроком посредством голосования, которое проводили РФС, РФПЛ и известное спортивное издание.