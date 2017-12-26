Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что требования к будущим легионерам РФПЛ должны быть ужесточены:

«Во-первых, давно являюсь сторонником точки зрения, что появление седьмого иностранца на поле не таит особой опасности. Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы в этом отношении ориентировались на Англию – чтобы к нам не приезжал всякий хлам. Чтобы если футболист приезжает, у него было определенное количество игр за свою сборную. Если иностранец приезжает в Россию, он должен быть на две головы сильнее нашего игрока. А у нас подчас берут какого-нибудь бесплатного футболиста, выписывают за него агентские, и он здесь занимает место местного футболиста».

Напомним, ближайшие два года лимит на легионеров в РФПЛ останется неизменным.