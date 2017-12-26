Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»

Новоиспеченный наставник «Луч-Энергии» Александр Григорян отметил свое умение приспосабливаться к различным условиям, а также надеется, что проработает в своем новом клубе долгое время:

«В последние годы удается добиваться определенных результатов – решения тех задач, которые ставит клуб. И я уже в том возрасте, когда пора реализовывать свои знания и умения. В своей профессии нужно больше прогрессировать. Хотя не каждый так легко сможет подняться в Премьер-Лигу и чувствовать себя там психологически уверенно, потом опуститься во вторую лигу – и там чувствовать себя так же.

В „Луче“ настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня. Многие болельщики склонны считать меня ветреным человеком, который сам себе выбирает клубы и переходит с одной работы на другую, но это не так. Во многом эти факторы не зависят от меня».