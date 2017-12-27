Минасов: «Если уйдёт Манчини, кто будет тренировать „Зенит“? Орлов?»

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить «Милан»:

«В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства „Милана“, что оно думает. Гаттузо совсем недавно назначили… Для „Милана“ Манчини будет уже третьим тренером даже не за сезон, а, можно сказать, за месяц. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Мое личное мнение - Манчини останется в „Зените“.

Манчини - квалифицированный тренер. Он это доказал, работая в Англии. У него есть опыт, и он знает, как выводить команду из неудачно складывающегося сезона. Поможет ли это „Милану“ - только время может показать.

Может ли уход Манчини положительно сказаться на положении „Зенита“? Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать „Зенит“? Геннадий Орлов? Я не понимаю этого вопроса.

Все зависит от договора, который Манчини подписывал с „Зенитом“. Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то чисто по-мужски, считаю, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять. Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет и будет просить отпустить его в „Милан“».