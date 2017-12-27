Минасов: «Если уйдёт Манчини, кто будет тренировать „Зенит“? Орлов?»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер Фонбет 2.85 3.42 2.65
  • Главные новости
  • Все новости
18:32
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»5
18:18
ЦСКА и «Краснодар» не оставляют попыток подписать Шатова16
15:37
Сорокин сменил Мутко на посту председателя Оргкомитета "Россия-201830
12:39
Манчини на радаре у «Милана»81
10:11
ЦСКА опубликовал праздничный ролик с Акинфеевым и Головиным в главных ролях49
18:54
Неймар вспомнил о страшной травме, грозившей ему инвалидностью1
18:10
«Милан» рассказал о здоровье Доннаруммы0
17:59
Романцев - о временной отставке Мутко: «Нашим футболом руководит призрак»10
17:49
Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя0
17:39
Тренер «Шинника» рассчитывает на благоприятную погоду в Хабаровске4
17:02
Купер: «Салах способен играть и за „Реал“, тут нет вопросов»5
16:55
Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-20189
16:51
Хохлов: «„Динамо“ давно ждёт Панченко на поле, не хватает нам этого игрока»3
16:42
Защитник «Саутгемптона»: «В этом сезоне всё ещё хуже, чем при Пюэле»0
16:38
Тосун близок к переходу в «Эвертон»0
16:21
«Крылья Советов»: «Планируем сыграть со „Спартаком“ в Кубке России дома»13
16:18
Венгер: «Никаких конкретных предложений по Санчесу не поступало»2
16:06
Кавазашвили про Еленцеву: «Елене не надо вмешиваться именно в футбольную специфику»2
16:01
Венгер: «Если договоримся с Уилширом по финансам, он захочет остаться в „Арсенале“»1
15:54
Бонуччи назвал причину своих неудачных выступлений в первой части сезона2
15:44
Мутко: «Объекты чемпионата мира 2018 в среднем готовы на 80%»4
15:30
«Ювентус» готов расстаться с Алексом Сандро за 50 млн евро3
15:30
Руни не ставит перед собой цель обогнать Ширера по числу голов в Премьер-Лиге2
15:08
Симоне Индзаги: «Уверен, что „Лацио“ способен изменить решение де Врея покинуть команду»3
15:07
Мбаппе: «Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось»10
 

Минасов: «Если уйдёт Манчини, кто будет тренировать „Зенит“? Орлов?»

сегодня, 16:13

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить «Милан»:

«В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства „Милана“, что оно думает. Гаттузо совсем недавно назначили… Для „Милана“ Манчини будет уже третьим тренером даже не за сезон, а, можно сказать, за месяц. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Мое личное мнение - Манчини останется в „Зените“.

Манчини - квалифицированный тренер. Он это доказал, работая в Англии. У него есть опыт, и он знает, как выводить команду из неудачно складывающегося сезона. Поможет ли это „Милану“ - только время может показать.

Может ли уход Манчини положительно сказаться на положении „Зенита“? Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать „Зенит“? Геннадий Орлов? Я не понимаю этого вопроса.

Все зависит от договора, который Манчини подписывал с „Зенитом“. Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то чисто по-мужски, считаю, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять. Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет и будет просить отпустить его в „Милан“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев - о временной отставке Мутко: «Нашим футболом руководит призрак»
Сегодня, 17:59 10
Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя
Сегодня, 17:49 0
Тренер «Шинника» рассчитывает на благоприятную погоду в Хабаровске
Сегодня, 17:39 4
Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018
Сегодня, 16:55 9
Хохлов: «„Динамо“ давно ждёт Панченко на поле, не хватает нам этого игрока»
Сегодня, 16:51 3
«Крылья Советов»: «Планируем сыграть со „Спартаком“ в Кубке России дома»
Сегодня, 16:21 13
Обсудить
Все комментарии
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 18:51
Если тренировать дадут орлову - то все тренировки будет в том, что гена всех бакланов будет облизывать, обмазывать медом и поливать елеем
grafff
grafff
сегодня в 18:47
Почему бы и нет
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:42
У Гены бы получилось, дайте Гене поработать!
cpartak60
cpartak60 ответил Конфетка ненаглядная
сегодня в 18:35
Конфетка ненаглядная:
Семака надо звать
вот он конкретно может зениту помочь!
Аденн
Аденн
сегодня в 18:27
кубок манчени профукал уже, в чемпе в тройку не попадёт, в ЛЕ в следуюшем раунде по соплям получит, но пусть манчениверим тренирует зениту. бу-га-га
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:15
зенит будет тренеровать Вячеслав Остапенко
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:55
Это Зенит.......
Здесь нужны лучшие...и даже не каждый "лучший" может справиться.....

Если синьор Роберто уйдёт будет не очень красиво....но надеюсь из западных сми узнаем причину ухода....то что это не финансовые претензии...не нехватка профессионализма....не неудачи в работе...не резкое желание поработать на родине - это понятно......

Но надеюсь это очередные слухи.....от неугомонных московских журналистов...
Они ещё до открытия трансферного окна уже всех продали и купили )))
И Манчини у них в приоритете...в плане побега из "МосГорстраха чемпионата"

Как бы ни было......что бы не изменилось - это к усилению.......
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:23
Если он будет инициатором ухода, то чисто по-мужски, считаю, это слабость.

Полностью согласен!
nikolah
nikolah ответил Баклан-Генерал
сегодня в 17:20
Баклан-Генерал:
Тренировать мой зенит это мечта любого топ тренера, но им всем остается только мечтать об этом. Веди нас, Дон Роберто! В этом сезоне берем чемпионат и кубок, в следующем - 1/3 ЛЧ!
гудбой,а куда аргентинец подевался?)
мне та картинка больше нравилась,чем эта...
mat73
mat73
сегодня в 17:10
Семака не отдадим, не рассчитывайте! )))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:45
Даже не представляю, как Гендос это переживет. Ваще, было бы нехило посмотреть на этот цирк....
Конфетка ненаглядная
Конфетка ненаглядная
сегодня в 16:41
Семака надо звать
Klasse
Klasse
сегодня в 16:34
мончина в петербурге 2 раза в месяц появляется, чтобы в шарфе на скамеечке боклан-орены посидеть. так что можно считать, что он и не приходил))
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 16:33
предлагаю собрать плеяду великих экспертов: Орлова, Бубнова, Рейнгольда, Мостового и прочих, дать им Зенит, они с ним обделаются и наконец заткнутся.

пс: Зенит все равно не пострадает, он свое 4ое ЛЕшное место все равно займет))))
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:33
Манекен возглавит Зенит!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:32
За такие деньги любой будет.)
vka1970
vka1970
сегодня в 16:29
Каждый год одно и тоже.
В начале сезона гений.
В середине почти физрук.
В конце недоучка и заплатите ему отступные.
quinn-se
quinn-se ответил Баклан-Генерал
сегодня в 16:23
Баклан-Генерал:
Тренировать мой зенит это мечта любого топ тренера, но им всем остается только мечтать об этом. Веди нас, Дон Роберто! В этом сезоне берем чемпионат и кубок, в следующем - 1/3 ЛЧ!
Хорошо бы сначала 1/5 пройти! Но если Орлов возьмёт себе в помощники старину Рейнгольда, порвёт наш зенит всех в одной пятой финала!")
Efimych
Efimych
сегодня в 16:18
арлов развядёть таков славеснай панос шо дажа юрка жирков ни выдержа
Баклан-Генерал
Баклан-Генерал
сегодня в 16:15
Тренировать мой зенит это мечта любого топ тренера, но им всем остается только мечтать об этом. Веди нас, Дон Роберто! В этом сезоне берем чемпионат и кубок, в следующем - 1/3 ЛЧ!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:14
Интересный вариант
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100