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Мутко: «ФИФА высоко оценила работу оргкомитета „Россия 2018“»

сегодня, 13:56

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета «Россия 2018», который занимается подготовкой к чемпионату мира 2018.

«В целом все коллеги, вовлечённые в программу подготовки чемпионата мира 2018, с большой ответственностью подходят к реализации этого проекта. ФИФА оценила работу оргкомитета „Россия 2018“ на 110 баллов из 120. У них такая система оценок, мы получили высокие баллы.

Волгоград и Нижний Новгород должны сдать стадионы в январе, затем Саранск, а в апреле уже Самара. До 30 мая все стадионы должны быть введены в эксплуатацию. Все 32 команды определились с местами проживания. У каждой базы обязательно должна быть тренировочная площадка, и этот вопрос мы будем держать под отдельным контролем».

Напомним, что Виталий Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС.

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hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 14:50
Не успокоится никак.
Не делами, так словами всех достанет.
Вышел уже, так и дверь закрой!
Nek35
Nek35
сегодня в 14:08
Народ оценит,уже стадион санкт-петербург Оценили сущие копейки-цена =качество
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:04
Времена такие, что ФИФА может и поменять свое мнение.
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