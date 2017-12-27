Мутко: «ФИФА высоко оценила работу оргкомитета „Россия 2018“»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета «Россия 2018», который занимается подготовкой к чемпионату мира 2018.

«В целом все коллеги, вовлечённые в программу подготовки чемпионата мира 2018, с большой ответственностью подходят к реализации этого проекта. ФИФА оценила работу оргкомитета „Россия 2018“ на 110 баллов из 120. У них такая система оценок, мы получили высокие баллы.

Волгоград и Нижний Новгород должны сдать стадионы в январе, затем Саранск, а в апреле уже Самара. До 30 мая все стадионы должны быть введены в эксплуатацию. Все 32 команды определились с местами проживания. У каждой базы обязательно должна быть тренировочная площадка, и этот вопрос мы будем держать под отдельным контролем».



Напомним, что Виталий Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС.