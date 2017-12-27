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Колосков: «У Мутко нет никаких шансов в CAS. Политика»

сегодня, 14:03

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал намерение вице-премьера РФ Виталия Мутко оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от Олимпийских игр:

«У Мутко нет никаких шансов в CAS. Политика. Представьте себе: иск подается к МОК, решение принял исполком МОК…

Мы же не наивные люди. Конечно, очень хотелось бы замордовать этот МОК, но не получится, к сожалению.

В данной ситуации Мутко не мог не обратиться в CAS. Если бы не обратился, значит – признал свою вину. Понятно, что он ее не признает. После CAS есть и другие судебные инстанции, гражданские суды. То, что касается спортсменов, касается и Мутко. Разницы нет. И эта процедура, на мой взгляд, самая главная. Не допустить вакханалии до начала чемпионата мира. Надо сделать все для того, чтобы ни у кого не было повода даже заикнуться, мол, есть какие-то сомнения по ЧМ и прочее».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:22
Судиться надо ,но шансов нет!
RUSTY8
RUSTY8 ответил КЭТиК
сегодня в 15:03
КЭТиК:
А раньше подать в суд не мог?
ты что)) если Запад разозлить, могут счета в Швейцарии заморозить, виллы в Провансе конфисковать))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:42
А раньше подать в суд не мог?
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 14:25
Пора Мутко поработать по основной своей специальности, пускай теперь в речфлоте поработает, а то как то не понятно, диплом есть а по специальности не желает видете ли работать, пора на рабочие харчи спустится, пускай жизненные реалии настоящие, своей задней точкой почувствует.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:23
На пожизненное пошел!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:21
Мутко проспал вспышку слева.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:10
Замордовать надо виновных,кто привел к этой ситуации.А по поводу ЧМ,то Мутко должен уйти не временно,а с концами,если не хотим давать поводов.
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