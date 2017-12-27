Колосков: «У Мутко нет никаких шансов в CAS. Политика»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал намерение вице-премьера РФ Виталия Мутко оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от Олимпийских игр:

«У Мутко нет никаких шансов в CAS. Политика. Представьте себе: иск подается к МОК, решение принял исполком МОК…

Мы же не наивные люди. Конечно, очень хотелось бы замордовать этот МОК, но не получится, к сожалению.

В данной ситуации Мутко не мог не обратиться в CAS. Если бы не обратился, значит – признал свою вину. Понятно, что он ее не признает. После CAS есть и другие судебные инстанции, гражданские суды. То, что касается спортсменов, касается и Мутко. Разницы нет. И эта процедура, на мой взгляд, самая главная. Не допустить вакханалии до начала чемпионата мира. Надо сделать все для того, чтобы ни у кого не было повода даже заикнуться, мол, есть какие-то сомнения по ЧМ и прочее».