Селюк: «За спасение Фарфана президент Перу должен дать премию или медаль Юрию Сёмину»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игровую форму полузащитника «Локомотива» Джефферсона Фарфана в этом сезоне.



«Джефферсон Фарфан сейчас действительно хорошо играет за „Локо“, но год назад он же пришёл с лишними семью килограммами веса. Все забыли, как он вообще играет. Он уже ушёл с лица футбола. Президент Перу должен дать премию или медаль Юрию Сёмину за спасение Фарфана. Перуанцы приобрели футболиста для сборной, который к тому же забил один из голов, которые вывели команду на чемпионат мира — 2018. Человеку было 33 года, он поиграл в арабских странах, из которых уже тяжело попасть в российский чемпионат. Но его привели немецкие „братья“, надеясь просто нам впердолить. И — оп! Он заиграл. Будет неудивительно, если летом с ним захотят продлить контракт. Уверен, что спортивный директор „Локомотива“ из Германии даже не подписал контракт с автоматическим продлением, если Фарфан отыграет такое-то количество игр. Не удивлюсь, если за него будут просить ещё денег. Это российская действительность».



Фарфан невероятный