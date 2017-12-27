Кавазашвили про Еленцеву: «Елене не надо вмешиваться именно в футбольную специфику»

Бывший вратарь «Торпедо» Анзор Кавазашвили поделился мнением о назначении Елены Еленцевой на пост президента клуба.

Я даже не ожидал, что новым президентом станет женщина. Очень интересно. В этом нет ничего страшного. В «Локомотиве» же была Смородская, и всё было нормально. Сейчас женщины заменили многих мужиков на больших должностях. Здесь пол никакой роли не играет. Если женщина умеет правильно работать, то она будет работать, как мужик, и даже в два раза больше. У женщин ответственности больше. Самое главное – ей не надо вмешиваться именно в футбольную специфику. Бей правой или левой ногой, кручёный или прямой – это не её забота.



Президент клуба должен собрать замечательный штаб руководителей-профессионалов и доставать деньги. Всё. Остальная работа зависит от квалифицированного тренера и тех футболистов, которых он пригласил. За всё это президент должен бодаться и драться перед спонсорами и советом директоров. Доказывать, что он их ставленник, который должен обеспечивать команду. «Вы дайте то, что требуется, а связь с командой буду обеспечивать я». Если она как мужик докажет, что так и будет, и ей дадут денег для команды, тогда она уже должна будет требовать результат от тренера, которого сама пригласила».