Фурсенко отказался комментировать ситуацию с возможным уходом Манчини

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отказался комментировать возможность ухода главного тренера «лазурных» Роберто Манчини.
«Слухи я не комментирую», - заявил Сергей Фурсенко.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Манчестер Сити
|14
|6.5
|1.2
|Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Милан
|-:-
|Интер
|2.85
|3.42
|2.65
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отказался комментировать возможность ухода главного тренера «лазурных» Роберто Манчини.
«Слухи я не комментирую», - заявил Сергей Фурсенко.
Продолжайте в том же духе, бакланы!
Когда Зенит угробите вам спасибо вся Россия скажет.
Продолжайте в том же духе, бакланы!
Когда Зенит угробите вам спасибо вся Россия скажет.
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Даже ракеты с названием "Зенит" стали падать.
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Даже ракеты с названием "Зенит" стали падать.
На футболе собаку съел и не только...подумаешь,в свисток свистеть,делов-то...
На футболе собаку съел и не только...подумаешь,в свисток свистеть,делов-то...
Однако в голове президента питерского клуба мысли были только о том, где взять другого компаньона для работы с "пилой дружба", работать с которой так любит питерский функционер.
Однако в голове президента питерского клуба мысли были только о том, где взять другого компаньона для работы с "пилой дружба", работать с которой так любит питерский функционер.