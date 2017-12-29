Зинин: «Отдача от трансфера Педро Роши может наступить и через год, и через три»

Глава агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин прокомментировал приобретение «Спартаком» нападающего Педро Роши, который пока не раскрылся в России.

«Почему вы решили, что Педро Роша должен был заиграть сразу? Теоретически отдача от этого рискованного трансфера может наступить и через год, и через три. Во-первых, для него пока нет вакансии в составе. Во-вторых, бразильцу, не имевшему опыта пребывания в европейском футболе, на адаптацию нужно как минимум полгода и два цикла сборов – летний и зимний.

Поверьте, перепады между чемпионатами Бразилии и России огромные, в плане и интенсивности, и плотности, и скорости игры, не говоря уже о совершенно разной игровой ментальности».

Роша забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах РФПЛ.