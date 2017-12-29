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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Зинин: «Отдача от трансфера Педро Роши может наступить и через год, и через три»

сегодня, 13:29

Глава агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин прокомментировал приобретение «Спартаком» нападающего Педро Роши, который пока не раскрылся в России.

«Почему вы решили, что Педро Роша должен был заиграть сразу? Теоретически отдача от этого рискованного трансфера может наступить и через год, и через три. Во-первых, для него пока нет вакансии в составе. Во-вторых, бразильцу, не имевшему опыта пребывания в европейском футболе, на адаптацию нужно как минимум полгода и два цикла сборов – летний и зимний.

Поверьте, перепады между чемпионатами Бразилии и России огромные, в плане и интенсивности, и плотности, и скорости игры, не говоря уже о совершенно разной игровой ментальности».

Роша забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах РФПЛ.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:36
Бомжам за 50 млн. продадут ! Хотя нет, те, народными деньгами расплатятся. А это зашквар конкретный.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:45
Да его взяли впопыхах (да ещё в несколько раз завышена цена), когда им дулю Луан показал!
Прав Зинин, что трансфер рискованный, это всё равно, что в казино поставить большую сумму на красное или чёрное и зажмурившись ждать когда остановится рулетка!
DVOK68
DVOK68
сегодня в 16:01
Пока не впечатляет совершенно.
RDeanW
RDeanW ответил zenit advokaat
сегодня в 15:50
zenit advokaat:
и через год и через 3 и через 16лет. пятачкам не привыкать ждать и верить
питерские не устанут выбрасывать по 100 млн и мечтать о лиге чемпионов))
derrik2000
derrik2000 ответил Крейсер
сегодня в 15:40
Крейсер:
Роша - качественный игрок. В тех играх, в которых он участвовал, моментами выглядел неплохо для новичка. Обвыкнется - польза будет. После межсезонья проявит себя.
Роша, конечно, игрок неплохой, но ЛУАН был бы лучше... (((
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:26
Зима-лето,зима-лето и отдача.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 14:53
и через год и через 3 и через 16лет. пятачкам не привыкать ждать и верить
Saang
Saang
сегодня в 14:36
Отдачи не будет никакой если у Педроши не будет практики. Его потом даже ЦСКА не купит
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 14:30
Теоретически отдача от этого рискованного трансфера может наступить и через год, и через три..... А фактически её не будет вовсе.
И прошу не путать европейский футбол с российским убожеством!
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 14:05
Побольшей Педров Рошей в спартак и сборная Зулустана будет сформирована.
stavr74
stavr74 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:54
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ПЕДРОВ РОШЕЙ В НАШ СПАРТАК ! МЫ ТОЛЕРАНТНЫЕ СПАРТАЧИ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧЕРНОКОЖИХ ФУТБОЛЁРОВ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ В БАНЮ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ С ГЛУШАКОВЫМ ! ГЫ-ГЫ
вам что своих передасов не хватает ? что сюда переключились
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:40
ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ПЕДРОВ РОШЕЙ В НАШ СПАРТАК !
МЫ ТОЛЕРАНТНЫЕ СПАРТАЧИ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧЕРНОКОЖИХ ФУТБОЛЁРОВ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ В БАНЮ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ С ГЛУШАКОВЫМ !
ГЫ-ГЫ
Крейсер
Крейсер
сегодня в 13:38
Роша - качественный игрок.
В тех играх, в которых он участвовал, моментами выглядел неплохо для новичка.
Обвыкнется - польза будет.
После межсезонья проявит себя.
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