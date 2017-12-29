Глушаков не исключил, что может на закате карьеры поиграть в «Ростове»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что в будущем он не против поиграть в «Ростове». Глушаков является уроженцем Ростовской области.

Отвечая на вопрос о возможном переходе в «Ростов», Глушаков сказал:

«У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне Премьер-Лиги. Вообще я готов, если буду нужен „Ростову“ и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в „Спартаке“».

Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.