Глушаков не исключил, что может на закате карьеры поиграть в «Ростове»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что в будущем он не против поиграть в «Ростове». Глушаков является уроженцем Ростовской области.
Отвечая на вопрос о возможном переходе в «Ростов», Глушаков сказал:
«У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне Премьер-Лиги. Вообще я готов, если буду нужен „Ростову“ и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в „Спартаке“».
Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.
Даже близко не похоже на странствия Дзюбы и Широкова.
Даже близко не похоже на странствия Дзюбы и Широкова.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ