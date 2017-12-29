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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Глушаков не исключил, что может на закате карьеры поиграть в «Ростове»

сегодня, 12:46

Капитан «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что в будущем он не против поиграть в «Ростове». Глушаков является уроженцем Ростовской области.

Отвечая на вопрос о возможном переходе в «Ростов», Глушаков сказал:

«У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне Премьер-Лиги. Вообще я готов, если буду нужен „Ростову“ и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в „Спартаке“».

Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:35
После Марибора и Ливерпуля ты да же Ростову не нужен.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:34
Тарасня присосалась к Ростову.
Кубок банщиков среди коллективов Миллерово его максимум)
Ненавистникам Спартака не место в Ростове)
ROBERTUSA
ROBERTUSA
сегодня в 17:22
тогда пакуй чемоданы поскольку рассвета не будет
ziborock
ziborock
сегодня в 16:57
В Ростове поиграть за счастье (это вам не Арарат и Кайрат!), Дзюба подтвердит)))+
Роберто Манчини
Роберто Манчини
сегодня в 16:10
Ростов мужской клуб, в отличие от лазурных транжир)
cpartak60
cpartak60 ответил vka1970
сегодня в 15:58
vka1970:
Откровенно, честно и адекватно. Даже близко не похоже на странствия Дзюбы и Широкова.
все по-честному!молодец!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 15:53
Кому нафиг нужен этот банщик!
котлина брат
котлина брат
сегодня в 15:40
Кому он там нужен будет перешник старый
orech
orech
сегодня в 15:21
Обидно вышло. Ростов вроде списывает из премьер-лиги:)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:30
Растленет Ростов.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:25
Я думаю желание хорошие я за чтобы поиграл
swift stream
swift stream
сегодня в 14:11
Как это глушаков в ростове играть собрался, если он сейчас не играет, а танцует на месте.
Efimych
Efimych
сегодня в 13:58
ужо пара в растови пастроить баньку
Jum13
Jum13
сегодня в 13:49
Ну всё, готовьте столы - барин едет!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:41
В БАНЮ К ВАЛЕРЕ НАПРАШИВАЕТСЯ !
ГЫ-ГЫ
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Зачем эти мечты
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 13:18
Молодец Кэп! Всё честно, по мужски, без лукавства!
77rust77
77rust77
сегодня в 13:00
Не нужен нам он,пускай дойгрывает в мясе,много лишнего наговорил а теперь понимаете ли
vka1970
vka1970
сегодня в 12:51
Откровенно, честно и адекватно.
Даже близко не похоже на странствия Дзюбы и Широкова.
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