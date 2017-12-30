Агент Андре Силвы обсудит с «Миланом» положение игрока в команде

Нападающего «Милана» Андре Силву в Португалии называют наследником Криштиану Роналду, хотя он по-прежнему редко попадает в стартовый состав итальянского коллектива. Футболист недоволен тем игровым временем, которое ему выделяют «россонери», поэтому его агент Жорже Мендеш в ближайшее время встретится с директорами миланского клуба, чтобы прояснить ситуацию, ведь португалец рискует пропустить чемпионат мира.

Итальянские СМИ сообщают, что и Мендеш, и Силва не хотят менять клуб в это трансферное окно, но не исключат и такой вариант, если проблема не будет решена.

По слухам, «Милан» зимой может отправить форварда в аренду.