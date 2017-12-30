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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Селтик» и «Рейнджерс» не смогли определить победителя

сегодня, 16:51
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)0 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

В поединке 22-го тура чемпионата Шотландии встречались двое непримиримых соперников: «Селтик» и «Рейнджерс». Матч завершился ничьей.

Глазго, стадион «Селтик Парк»

«Селтик» – «Рейнджерс» – 0:0 (0:0)

«Селтик»: Гордон, Тирни, Лустиг, Боята, Аэр, Синклейр (Нтчам 72), Браун, Армстронг, МакГрегор, Форрест, Дембеле (Гриффитс 61). 
Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Рейнджерс»: Фодеринхэм, Тавернье, Уилсон, Алвеш (Бейтс 19), Холт, Деклэйн, МакКрори, Уиндасс, Кранчар (Пенья 80), Морелос (Эррера 89), Кандеяш. 
Главный тренер: Грэм Марти.

Предупреждения: Уилсон 11, Кранчар 15, Бейтс 60, Тирни 82, Браун 86, Гриффитс 90+1.

Судья: Бобби Мэдден.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Напомним, что предыдущее дерби Старой Фирмы завершилось выездной победой «Селтика».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:08
Более чем достойно выглядели Рейнджеры на поле своего самого заклятого соперника! И все же пока они еще не созрели, чтобы обыгрывать Селтик и тем более достойно выступать в Европе.
Kumertau
Kumertau ответил parallels
сегодня в 18:33
parallels:
гы. а браузер-то тут при чём?)
Понятия не имею, но это так. Могу скрины скинуть, у меня всегда старый сайт на этом браузере.
parallels
parallels ответил Kumertau
сегодня в 18:28
Kumertau:
Вивальди браузер, всегда старый сайт! Это не реклама а совет
гы. а браузер-то тут при чём?)
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 18:18
Выстояли рейнджеры
Kumertau
Kumertau ответил post-navigator
сегодня в 18:06
post-navigator:
А сайт старый всё равно верните!
Вивальди браузер, всегда старый сайт! Это не реклама а совет
Roman73
Roman73
сегодня в 17:46
Старая фирма , но имён...Дембеле, да Алвеш и то однофамильцы.
Разве, что Кранчар, если он Нико.
А ведь люди брали Кубок Чемпионов и Кубок Кубков , когда-то.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 17:33
ну че админы как движуха на сайте, вижу в топовых новостях аж по 20 комментов набирается, к успеху пришли, надеюсь вы выводы сделали?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:28
Я ДУМАЛ ПОБЕДИТ СЕЛТИК
drug01
drug01
сегодня в 17:02
такого результата не ожидали...
post-navigator
post-navigator
сегодня в 16:53
А сайт старый всё равно верните!
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