«Селтик» и «Рейнджерс» не смогли определить победителя

В поединке 22-го тура чемпионата Шотландии встречались двое непримиримых соперников: «Селтик» и «Рейнджерс». Матч завершился ничьей.
Глазго, стадион «Селтик Парк»
«Селтик» – «Рейнджерс» – 0:0 (0:0)
«Селтик»: Гордон, Тирни, Лустиг, Боята, Аэр, Синклейр (Нтчам 72), Браун, Армстронг, МакГрегор, Форрест, Дембеле (Гриффитс 61).
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Рейнджерс»: Фодеринхэм, Тавернье, Уилсон, Алвеш (Бейтс 19), Холт, Деклэйн, МакКрори, Уиндасс, Кранчар (Пенья 80), Морелос (Эррера 89), Кандеяш.
Главный тренер: Грэм Марти.
Предупреждения: Уилсон 11, Кранчар 15, Бейтс 60, Тирни 82, Браун 86, Гриффитс 90+1.
Судья: Бобби Мэдден.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
Напомним, что предыдущее дерби Старой Фирмы завершилось выездной победой «Селтика».
Разве, что Кранчар, если он Нико.
А ведь люди брали Кубок Чемпионов и Кубок Кубков , когда-то.
Разве, что Кранчар, если он Нико.
А ведь люди брали Кубок Чемпионов и Кубок Кубков , когда-то.