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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 78’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Рома» упустила возможность обойти «Интер» в турнирной таблице Серии А

сегодня, 18:52
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

В поединке 19-го тура Серии А «Рома» упустила победу над «Сассуоло». На 85-й минуте встречи гол забил Алессандро Флоренци, но арбитр, просмотрев этот эпизод на видеоповторе, зафиксировал офсайд.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Сассуоло» – 1:1 (1:0)
Голы: Пеллегрини 31Миссироли 78.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас (Жуан 46), Фасио, Коларов, Пеллегрини (Юндер 81), Де Росси, Наингголан, Шик, Джеко, Перотти.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли 72), Политано (Кассата 87), Фальчинелли, Рагуза (Матри 59). 
Главный тренер: Джузеппе Якини.

Предупреждения: Джеко 58, Маньянелли 90+1, Маццителли 90+3.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

В другом поединке тура «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:17
Рома: -Ну не шмагла я!"
juvenale
juvenale
сегодня в 19:17
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:13
    Ну хоть раз в пользу слабого.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:06
    Техника присуждает результат!
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит
    сегодня в 19:00
    Тупой заголовок. Ромашка абсолютно по делу сассуола )))
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 18:57
    зато честно
    Klose_Miro
    Klose_Miro
    сегодня в 18:55
    Все лето Рома ослабляли Сассуоло, но все равно безрезультатно.ахахха
    juchok
    juchok
    сегодня в 18:54
    обидно, однако, за две отмены...
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