«Рома» упустила возможность обойти «Интер» в турнирной таблице Серии А

В поединке 19-го тура Серии А «Рома» упустила победу над «Сассуоло». На 85-й минуте встречи гол забил Алессандро Флоренци, но арбитр, просмотрев этот эпизод на видеоповторе, зафиксировал офсайд.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Сассуоло» – 1:1 (1:0)
Голы: Пеллегрини 31 — Миссироли 78.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас (Жуан 46), Фасио, Коларов, Пеллегрини (Юндер 81), Де Росси, Наингголан, Шик, Джеко, Перотти.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли 72), Политано (Кассата 87), Фальчинелли, Рагуза (Матри 59).
Главный тренер: Джузеппе Якини.
Предупреждения: Джеко 58, Маньянелли 90+1, Маццителли 90+3.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
В другом поединке тура «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной».