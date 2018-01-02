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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Панюков не готовится к уходу из «Зенита»

сегодня, 09:38

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Тосно», пока не думает о смене клубной прописки. Футболист планирует готовиться ко второй части сезона в составе «Зенита-2».

«Пока все по-прежнему», - заявил форвард.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:42
Правильно делает Андрей что не уходит из Зенита
Фата лист
Фата лист
сегодня в 17:56
Сезон можно в ФНЛ до конца доиграть, так что все правильно делает.
Морозовский
Морозовский ответил FROLL 001
сегодня в 16:57
FROLL 001:
С Новым годом мой мясной оппонент!:)
С Новым годом, дорогой Баклан! Поздравь там от меня бывших играющих футболистов "Ростова", а теперь лавочников "Зенита"! Напомни им, как они рвали ваш "проект"! Скажи им, что лавка+деньги для них важнее. Деньги быстро кончатся и вспомнить будет НЕЧЕГО.
leopit
leopit
сегодня в 15:50
Ну,ленинградцам и можно помочь....
ermak6448
ermak6448
сегодня в 14:16
Ему и в ЗЕНИТЕ Хорошо играется...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:58
А кто это такой???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:39
Так и теряются нормальные игроки
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Блин,где старая версия сайта?! Вернитееее!!!
морозз
морозз
сегодня в 11:04
Персонаж для нашего футбола пропащий, поставил бабло выше игры! Зенит уже многим испортил как карьеру так и жизнь!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Морозовский
сегодня в 10:39
Морозовский:
Зачем ему "Тосно"? Тут он точно не бедствует. Скоро пол "Зенита" пассажиров во главе с Фурсинкай и Макаронником выпрут с "проекта" и въедёт Панков в Питер на белом коне творить историю нового "проекта"!
С Новым годом мой мясной оппонент!:)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:56
Зачем ему "Тосно"? Тут он точно не бедствует. Скоро пол "Зенита" пассажиров во главе с Фурсинкай и Макаронником выпрут с "проекта" и въедёт Панков в Питер на белом коне творить историю нового "проекта"!
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