Панюков не готовится к уходу из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Тосно», пока не думает о смене клубной прописки. Футболист планирует готовиться ко второй части сезона в составе «Зенита-2».
«Пока все по-прежнему», - заявил форвард.
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Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Тосно», пока не думает о смене клубной прописки. Футболист планирует готовиться ко второй части сезона в составе «Зенита-2».
«Пока все по-прежнему», - заявил форвард.