Месси хочет видеть в «Барселоне» звезду «Тоттенхэма»

По данным источника, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в своей команде полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.



Сообщается, что аргентинский форвард настаивает на покупке талантливого 21-летнего футболиста. Алли в этом сезоне находится в прекрасной форме, на счету у игрока 19 матчей в Премьер-Лиге, 4 гола и 7 результативных передач. Примерная стоимость хавбека составляет более 60 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» собирается предложить Деле Алли новый контракт, чтобы попытаться удержать игрока в команде.