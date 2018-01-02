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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Месси хочет видеть в «Барселоне» звезду «Тоттенхэма»

сегодня, 14:19

По данным источника, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в своей команде полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли

Сообщается, что аргентинский форвард настаивает на покупке талантливого 21-летнего футболиста. Алли в этом сезоне находится в прекрасной форме, на счету у игрока 19 матчей в Премьер-Лиге, 4 гола и 7 результативных передач. Примерная стоимость хавбека составляет более 60 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» собирается предложить Деле Алли новый контракт, чтобы попытаться удержать игрока в команде. 

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Все комментарии
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 18:41
150 лямов и он ваш.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:16
Барса же о Коутиньо мечтает, а это футболисты одной позиции.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 18:06
Говорят, что кур доят, а у них и ***** нет ! Смешно не то, как какие-то " источники" пытаются сделать из Лени маленького диктатора Барселоны, а то, как на это 73о ведутся уважаемые соккерчане ! Один человек отписался нейтрально, а все остальные... Если завтра напишут, что он требует слетать на Луну, тоже так нервно реагировать будем ?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:24
Может хватит уже заниматься не своим делом, Лео? Ты не спортивный директор Барселоны, а всего лишь самый результативный игрок в истории каталонского клуба. Не бери на себя много) Предоставь это право профессионалам!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:08
Раз Месси сказал,это уже указ,обязаны купить.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 16:40
Мало что чушь очередная, так ещё и Алли? Костолом в стиле Реала. Будет Рамосу дружбаном закадычным. Парень начинает сдавать по игре особенно на фоне роста Эриксена и Кейна, а нервишки шалят ого-го. В ТТХ для Барсы есть только один вариант - Кристиан, его бы взять.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:38
Месси знает что говорит, Барселона будет на голову всех сильнее тогда.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч ответил Igo0rek
сегодня в 16:07
Igo0rek:
Роналду требует у боссов «Реала» заменить Бензема на Кейна
Тогда лучше пусть Роналду и Месси перейдут в Тоттенхэм. Сбудутся их мечты!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:40
Приказ поступил!
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 15:16
В Барселоне может пропасть.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:59
Месси стал подражать Неймару ? Хочу это хочу то... Хотя своей игрой заслужил немного попантоватся...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:52
А что скажет "Старшая жена" ныряльщиков - Папа Месси!?))
Скрипица
Скрипица
сегодня в 14:49
Месси это босс,что скажет то и будет, так и должно быть, купят Алли, захочет завтра Роналду и его купят, Криштиану будет Мессе подавать мячи
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 14:45
19 матчей - 4 гола и 7 ассистов? В прекрасной форме?

Только недавно была новость, где он всем проигрывал ( https://www.soccer.ru/news/1030110.shtml ), и вот уже к обеду он поразительно набрал форму и готов ехать к Месси
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 14:44
А еще Месси хочет в Тамбов)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:44
Меська а ты кто?Ты у же в сборной накомандывался ,развалил всю сборную,когда тебе уже дадут пинка под одно место !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:44
Мало кто чего хочет, это не повод разводить слухи
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
сегодня в 14:41
Ему Бавария нравится)
DXTK
DXTK
сегодня в 14:33
этот ребенок 21 летний уж точно не вписывается в Барсу........... вот Эриксен возможно.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 14:32
Что за новости? Везде хочу,не хочу! Наверное так спецом преподносят чтоб щумихи много было!
Igo0rek
Igo0rek ответил Fenomen-9
сегодня в 14:31
Fenomen-9:
Поработил барсу,а ее глоры радуются этому.
Роналду требует у боссов «Реала» заменить Бензема на Кейна
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 14:27
Поработил барсу,а ее глоры радуются этому.
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