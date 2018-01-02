ФИФА позволит открыть фан-зоны на территории Крыма во время чемпионата мира

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что ФИФА намерена разрешить открыть минимум две фан-зоны на территории полуострова во время чемпионата мира по футболу 2018 года:

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах - в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее».

Ранее жители Крыма столкнулись с проблемой при покупке билетов на ЧМ-2018.