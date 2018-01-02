«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
  • Главные новости
  • Все новости
18:08
Коутиньо готов начать бойкотировать тренировки «Ливерпуля»36
17:40
Венгер получил обвинение от FA17
16:01
ЦСКА проиграл борьбу «Спортингу» за 20-летнего бразильского хавбека91
13:29
«Барселона» объявит о трансфере Коутиньо уже на этой неделе39
11:10
Хомуха считает, что для молодых игроков в РФПЛ нужно ввести систему потолка зарплат26
19:47
«Торино» близок к покупке нападающего0
19:39
Монтелла: «За последнее десятилетие „Севилья“ завоевала больше трофеев, чем „Милан“»2
19:07
Наби Кейта не присоединится к «Ливерпулю» раньше июля0
18:58
Игрок «Ливерпуля» признал себя виновным в нападении на человека12
18:50
Бывший спортдир «Интера»: «Помню, как подписал Коутиньо за 4 млн евро»5
18:31
«Селтик» близок к подписанию Моргана0
18:17
Соренсен может продолжить карьеру в Италии1
17:59
Месси не считает себя идеальным футболистом43
17:55
Стало известно имя лучшего молодого игрока «Ромы» в 2017 году2
17:51
«Суонси» нацелился на нападающего «Вест Хэма»2
17:44
«Вест Хэм» подготовил 15 млн фунтов на укрепление центра поля3
17:36
«Бордо» интересуется Ибрагимом Амаду0
17:30
Агент: «Пьяца точно не перейдёт в клуб из России»2
17:29
Конте - о возможных трансферах: «Все сложно»5
17:24
«Сток Сити» интересуется 19-летним форвардом «Интера»1
17:20
Моуриньо: «У некоторых тренеров есть хорошие друзья на нужных должностях»6
17:15
20-летний хавбек «Кальяри» на прицеле у «Ювентуса»2
17:15
Клопп назвал Мане важным игроком «Ливерпуля»3
17:04
Диего Коста завтра может сыграть впервые с июня 2017 года2
17:02
Конте: «Календарь? Не люблю жаловаться!»3

«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 2018

сегодня, 19:25

«Шахтер» проведет второй зимний сбор в ОАЭ, где примет участие в международном турнире Dubai International Cup 2018.

«Горнякам» предстоит встреча с «Копенгагеном» (30 января), через два дня коллектив Паулу Фонсеки встретится с пражской «Славией». 7 февраля предстоит поединок с АИКом.

17 февраля «Шахтер» проведет первый официальный матч в 2018 году, сразившись в чемпионате Украины с «Черноморцем». 21 февраля «горняки» померятся силами с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» отправляется в Катар, где проведёт зимний тренировочный сбор
Сегодня, 08:55 1
Тульский «Арсенал» сыграет с клубом Аршавина на зимних сборах
30 декабря 2017 5
Стали известны соперники «Ахмата» в зимнее межсезонье
28 декабря 2017 2
На сборах в Испании «Спартак» проведет три контрольных встречи
24 декабря 2017 72
«Ростов» определился с местом проведения зимних сборов
23 декабря 2017 21
«Крылья Советов» в зимнее межсезонье планируют провести 6 контрольных матчей
20 декабря 2017 0
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:49
Остается пожелать успешно подготовиться к сезону фк ШАХТЁР.
волгoдoн
волгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 19:43
Великий Князь:
Когда будет республика признанная, а не банановая, тогда и с заглавной напишу. А пока не обессудь.)
Там в новостях целое утро про митинги нациков на Украине пишут.Расскажи из гущи событий.
Великий Князь
Великий Князь ответил волгoдoн
сегодня в 19:40
волгoдoн:
"Родину" попрошу с заглавной)
Когда будет республика признанная, а не банановая, тогда и с заглавной напишу. А пока не обессудь.)
juchok
juchok
сегодня в 19:39
меня одного калит, когда обычные товарки обзывают такими красивыми названиями, типа этого???
волгoдoн
волгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 19:38
Великий Князь:
Уже харьковский, Влад.) Есть тенденция к возвращению на родину.
"Родину" попрошу с заглавной)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:36
Растопчут ромашек.
Великий Князь
Великий Князь ответил волгoдoн
сегодня в 19:35
волгoдoн:
Xpeново только,что Шахтер стал Львовским.
Уже харьковский, Влад.)
Есть тенденция к возвращению на родину.
cska.78
cska.78
сегодня в 19:33
Удачной подготовки Шахтеру!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 19:32
Xpeново только,что Шахтер стал Львовским.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100