«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 2018

«Шахтер» проведет второй зимний сбор в ОАЭ, где примет участие в международном турнире Dubai International Cup 2018.

«Горнякам» предстоит встреча с «Копенгагеном» (30 января), через два дня коллектив Паулу Фонсеки встретится с пражской «Славией». 7 февраля предстоит поединок с АИКом.

17 февраля «Шахтер» проведет первый официальный матч в 2018 году, сразившись в чемпионате Украины с «Черноморцем». 21 февраля «горняки» померятся силами с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.