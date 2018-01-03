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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Гинер не собирается продавать ЦСКА

сегодня, 09:43

В декабре возобновились слухи о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер решил продать «армейский» клуб. Назывались конкретные участники сделки и цифры. Функционер опроверг эту информацию:

«У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред. А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате „Кто больше купит“. Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но, во-первых, есть финансовый „фейр-плей“ (Союза европейских футбольных ассоциаций), который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Ганчаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

Занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым игрокам. Надеюсь, новички будут. Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:24
Ответ толковый, пока Цска не опустился вниз......
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Мигалков
сегодня в 19:21
Мигалков:
Конечно же Гинер хочет побыстрее спихнуть кому-нибудь ЦСКА. Но дураков нет, потому что никто не хочет выплачивать многомилионные долги ЦСКА после покупки этого клуба. А по-другому никак. Как только становишься собственником, автоматически становишься правоприемником по все обязательствам.
Есть кино такое - "Что сказал покойник" , не про твою ли "торпедку" ли этот фильм???
kingoffam
kingoffam
сегодня в 19:01
Ура! У нас будет возможность полюбоваться на 50летних Берёз и Игнаша в стартовом составе конского клуба. В ФНЛ.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 18:22
Как-то без разницы, продаёт, или нет.
Пятое место от него никуда не уйдёт.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:38
Гинер не собирается продавать ЦСКА

Так что, расходимся глорики, расходимся!))
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 17:30
Слухи и слухи. Какой-то "Мутко против". Подождём - я не сторонник обсуждать и тем более делать выводы на основании слухов, которых полно во время пауз в Чемпе.
cska.78
cska.78 ответил Мигалков
сегодня в 17:25
Мигалков:
Конечно же Гинер хочет побыстрее спихнуть кому-нибудь ЦСКА. Но дураков нет, потому что никто не хочет выплачивать многомилионные долги ЦСКА после покупки этого клуба. А по-другому никак. Как только становишься собственником, автоматически становишься правоприемником по все обязательствам.
Почему игнорируешь новости о торпеде?
Великолепный
Великолепный ответил Мигалков
сегодня в 17:24
Мигалков:
Конечно же Гинер хочет побыстрее спихнуть кому-нибудь ЦСКА. Но дураков нет, потому что никто не хочет выплачивать многомилионные долги ЦСКА после покупки этого клуба. А по-другому никак. Как только становишься собственником, автоматически становишься правоприемником по все обязательствам.
Гинеру не надо спихивать ЦСКА - это же не Торпедо из втордива!😄😄😄😄
Мигалков
Мигалков
сегодня в 17:22
Конечно же Гинер хочет побыстрее спихнуть кому-нибудь ЦСКА. Но дураков нет, потому что никто не хочет выплачивать многомилионные долги ЦСКА после покупки этого клуба. А по-другому никак. Как только становишься собственником, автоматически становишься правоприемником по все обязательствам.
Великолепный
Великолепный ответил RussianHorse
сегодня в 17:17
RussianHorse:
4 года без трансферов - 3 раза стали чемпионами Вы из года в год бездумно сорите деньгами переплачивая в 2-3 раза за всяких Педров и стали только 1 раз чемпионами. Чувствуешь разницу?
И не просто стали ТРИ раза чемпионами за последние пять лет, а еще оставили в клубе чемпионский кубок на вечное хранение, чего нет ни у одного клуба РФПЛ!))
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
сегодня в 17:13
cska.78:
Тарасовская срамота чаще всех участвовала в еврокубках, но ни разу не выигрывала и сплошные позоры!
красно-белых унизили на "Энфилде" еще хуже, чем в 2002 году, когда они проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
К середине первого тайма у меня появилось ощущение дежавю. Все то же самое было 15 лет назад, осенью 2002 года. Тоже "Ливерпуль". Тоже "спартак". Тоже "Энфилд".
Тогда были 5:0, которые легко могли превратиться и в шесть, и в восемь. Над спартаком издевались так, что на следующий день одна из английских газет вышла под крайне обидным, но, увы, справедливым заголовком "С родины водки к нам приехал абсолютный мусор".
cska.78
cska.78 ответил time out
сегодня в 17:13
time out:
Вот пусть Титов и ходит с клеймом на всю жизнь. Ему не привыкать. А ты про свои-то позоры не хочешь рассказать? Может напомнить?
Тарасовская срамота чаще всех участвовала в еврокубках, но ни разу не выигрывала и сплошные позоры!
Великолепный
Великолепный ответил time out
сегодня в 17:01
time out:
Вот пусть Титов и ходит с клеймом на всю жизнь. Ему не привыкать. А ты про свои-то позоры не хочешь рассказать? Может напомнить?
Позорнее 1:18 и 0:7 нет ни у кого в России!😄😄😄😄

А у меня нет позоров!))

Смекаешь?
time out
time out ответил Великолепный
сегодня в 16:52
Великолепный:
Согласен Россия и не такие позоры видала - 1:18 Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7». Смекаешь?
Вот пусть Титов и ходит с клеймом на всю жизнь. Ему не привыкать.
А ты про свои-то позоры не хочешь рассказать? Может напомнить?
Николай 86
Николай 86
сегодня в 16:52
ЦСКА - Цска Команда Гинера
Великолепный
Великолепный ответил time out
сегодня в 16:44
time out:
О, как тебя понесло! Не лень было сидеть, искать и выписывать цитаты людей сказанные на эмоциях? Или они у тебя на стенах развешаны и читаешь каждый день, как заклинание? Я очень рад, что опозорены лично вы. Россия и не такие позоры видала, а Европе на это наплевать. Так, что можете продолжать брызгать слюной, скоро она закончится, как только начнутся игры в Лиге Европы. Думаю, что кони преподнесут сюрприз, причем не обязательно приятный.
Согласен Россия и не такие позоры видала - 1:18

Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».

Смекаешь?
Фата лист
Фата лист ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:32
Так эта текучка и есть путь аутсайдеров, Тосно, ростов покупали игроков тоже из-за больших продаж...
time out
time out ответил Великолепный
сегодня в 16:15
Великолепный:
Вижу ты очень далек от футбола! После того как вы опять опозорили весь Российский футбол на всю Европу, все что ты перечислил не стоит ничего!)) Рейнгольд (после): «Я знал, что „Спартак“ может проиграть, но чтобы так! Если говорить напрямую, сегодня „Спартак“ опозорил весь российский футбол». Кавазашвили: «Я даже не могу ничего сказать, мне просто смешно. Конечно, это позор для нашей страны». Мостовой: «Слова после такого матча легко находить, и этих слов очень много.Кошмарное поражение. Надо признать, что „Спартак“ сегодня был ужасен. Можно ли это назвать позором? Можно, да. Это позор» .Аленичев: «Испытал шок. Такой катастрофы не ждал. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задуматься о своем отношении к делу. Кого они представляют? „Спартак“! Как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно. Чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, елки-палки. Позорище!» Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
О, как тебя понесло! Не лень было сидеть, искать и выписывать цитаты людей сказанные на эмоциях? Или они у тебя на стенах развешаны и читаешь каждый день, как заклинание? Я очень рад, что опозорены лично вы. Россия и не такие позоры видала, а Европе на это наплевать. Так, что можете продолжать брызгать слюной, скоро она закончится, как только начнутся игры в Лиге Европы. Думаю, что кони преподнесут сюрприз, причем не обязательно приятный.
FCSM 38
FCSM 38 ответил RussianHorse
сегодня в 15:50
К тому времени это будут соседи по турнирной таблице из "Торпедо"
RussianHorse
RussianHorse ответил makkie
сегодня в 15:49
makkie:
Гинер уже троллит болельщиков цска 😂 Четыре года не покупать игроков - конечно это нормально.
4 года без трансферов - 3 раза стали чемпионами
Вы из года в год бездумно сорите деньгами переплачивая в 2-3 раза за всяких Педров и стали только 1 раз чемпионами. Чувствуешь разницу?
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 15:39
Закрыл рот недоумкам, типа Кричевского. Все по делу. Вся эта херня пройдёт, год/два долги погасятся и тогда снова будут покупаться звезды( по меркам нашего чемпионата) и тогда снова некоторым ребятам из Москвы понадобятся огнетушители.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:21
В последние годы заголовки вроде "Гинер ищет покупателя" или "Гинер продает клуб" появлялись регулярно. Гинер и клуб их всегда опровергали. И были совершенно правы, в такой формулировке вопрос не стоял, и не стоит сейчас. Гинер ищет инвестора, а вот получится ли, и каков окажется аппетит этого инвестора — это вопрос. По всему похоже, что нашел, о значительном улучшении настроений в руководстве ЦСКА шепчутся все инсайдеры.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 15:06
спасибо!!!модераторы блеск!зенит и модераторы едины!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 15:03
Собаки лают — караван идёт.
бурбон
бурбон
сегодня в 15:00
Кому нужно это пятое колесо-мож Федун прикупит,будут мячики чемпионам подавать!
Великолепный
Великолепный ответил Т34
сегодня в 14:55
Т34:
Что мне отвечать человеку, который в футболе не разбирается. Я даже не знаю читать нормально умеет или только картинки рассматривает и выставляет из раза в раз и все одно и то же. Во-первых Спартак усилился в зимнее окно, их не много, но я перечислять фамилии не буду, ты все равно футболистов не знаешь. Так вот они все вписались и стали чемпионами России и обладателями Суперкубка в составе Спартака. В летнее трансферное окно Спартак не усилился. Во-вторых Спартак так же, как и цска попал в Лигу Европы, причем с первого раза. Кого он опозорил? Судя по вашим комментариям Спартак опозорил больше всех цска и Зенит, потому, что только вы и кричите на всех ветках о позоре. И в-третьих, Спартак пока единственный клуб России, который выступает на трех фронтах. Свое слабое начало он исправил и в настоящий момент делит второе-третье место с Зенитом, в отличии от вас. Так что у Спартака толк есть и он доказал это в дерби с вами.
Вижу ты очень далек от футбола!
После того как вы опять опозорили весь Российский футбол на всю Европу, все что ты перечислил не стоит ничего!))
Рейнгольд (после): «Я знал, что „Спартак“ может проиграть, но чтобы так! Если говорить напрямую, сегодня „Спартак“ опозорил весь российский футбол».
Кавазашвили: «Я даже не могу ничего сказать, мне просто смешно. Конечно, это позор для нашей страны».
Мостовой: «Слова после такого матча легко находить, и этих слов очень много.Кошмарное поражение. Надо признать, что „Спартак“ сегодня был ужасен. Можно ли это назвать позором? Можно, да. Это позор»
.Аленичев: «Испытал шок. Такой катастрофы не ждал. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задуматься о своем отношении к делу. Кого они представляют?
„Спартак“! Как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно. Чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, елки-палки. Позорище!»
Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 14:47
Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние.
Но есть финансовый „фейр-плей. А купить лишь бы купить? Зачем? Что бы потом не обыгрывать всякие Мариборы!
Главное, что Гинер занимается, ищет, договаривается по некоторым игрокам.
А как он умет это здорово делать мы уже видели, на примере Думбия и Вагнера.
Надеюсь, новички будут.
Т34
Т34 ответил Великолепный
сегодня в 14:46
Великолепный:
А что толку, что вы усиливались - а потом опять опозорились в Л/Ч с Марибором и Ливерпулем!)) https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Что мне отвечать человеку, который в футболе не разбирается. Я даже не знаю читать нормально умеет или только картинки рассматривает и выставляет из раза в раз и все одно и то же.
Во-первых Спартак усилился в зимнее окно, их не много, но я перечислять фамилии не буду, ты все равно футболистов не знаешь. Так вот они все вписались и стали чемпионами России и обладателями Суперкубка в составе Спартака. В летнее трансферное окно Спартак не усилился.
Во-вторых Спартак так же, как и цска попал в Лигу Европы, причем с первого раза. Кого он опозорил? Судя по вашим комментариям Спартак опозорил больше всех цска и Зенит, потому, что только вы и кричите на всех ветках о позоре.
И в-третьих, Спартак пока единственный клуб России, который выступает на трех фронтах. Свое слабое начало он исправил и в настоящий момент делит второе-третье место с Зенитом, в отличии от вас.
Так что у Спартака толк есть и он доказал это в дерби с вами.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:29
Что за сайт стал??? Одни спартачи не изменились,но даже их бред читать в этом формате стало не смешно. Пошёл-ка я отсюда...
Великолепный
Великолепный ответил Т34
сегодня в 14:23
Т34:
Чемпионат "Кто больше купит", это не про наш. У нас больше всех покупает только один клуб, какой, все знают. А кто еще много покупает? Пожалуй и не назовешь, если учесть приобретенных игроков в летнее трансферное окно нашими клубами. А вот то, что Гинер начал оправдываться, говорит, что не все гладко в его футбольном финансовом королевстве. Никто не поверит, что у него нет денег. Но их не настолько хватает, чтобы позволить себе нормально усилиться. От того и все эти разговоры про свою молодежь. То, какие хорошие ребята растут, все мы видели. Не все из них и в ФНЛ потянут. А у цска на кону выступления в Лиге Европы, а также попадание в еврокубки на следующий сезон. Не будет качественного усиления, команда не выдержит на энтузиазме старых игроков и неопытности, брошенных под "танк" молодых.
А что толку, что вы усиливались - а потом опять опозорились в Л/Ч с Марибором и Ливерпулем!))
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