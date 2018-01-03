Гинер не собирается продавать ЦСКА

В декабре возобновились слухи о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер решил продать «армейский» клуб. Назывались конкретные участники сделки и цифры. Функционер опроверг эту информацию:

«У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред. А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате „Кто больше купит“. Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но, во-первых, есть финансовый „фейр-плей“ (Союза европейских футбольных ассоциаций), который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Ганчаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

Занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым игрокам. Надеюсь, новички будут. Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее».