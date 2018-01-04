Три российских клуба попали в рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.38 4.6 8.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти Фонбет 1.23 6 12.2
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер Фонбет 2.7 3.3 2.6
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Назван лучший африканский игрок в 2017 году15
00:51
«Реал» разобрался с «Нумансией»45
00:51
«Тоттенхэм» не сумел победить «Вест Хэм» при полном превосходстве на поле39
22:49
«Барселона» не сумела обыграть «Сельту» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании144
19:56
В МЮ продлили сотрудничество с четырьмя футболистами14
01:01
Снейдер ведёт переговоры с катарским клубом1
00:27
Вальверде признал, что матч с «Сельтой» мог закончиться победой любой из команд4
00:04
Главный тренер соперника сборной России на ЧМ - лучший наставник года в Африке4
23:56
«Видад Касабланка» - клуб года в Африке3
23:49
Арнаис о ничьей «Барселоны» с «Сельтой»: «Это хороший результат перед ответным матчем»2
23:40
«Боруссия» продолжает переговоры с МЮ по Мхитаряну6
23:25
Президент «Торино»: «Поражение от „Ювентуса“ не было причиной отставки Михайловича»1
23:12
Виллаш-Боаш: «Меня поразило отсутствие поддержки в „Челси“»8
22:57
«Шальке-04» арендовал у «Ювентуса» нападающего3
22:39
Агент: «Ни один турецкий клуб не делал запросов или предложений по Кришито»10
22:25
Агент хавбека «Барселоны» предложил услуги своего клиента «Милану»7
22:16
«Нумансия» - «Реал»: Бэйл сыграет с первых минут впервые с сентября4
22:06
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: стартовые составы4
21:35
Арнаис в «Барселоне» забил три мяча после трёх ударов в створ ворот8
21:21
Асприлья поприветствовал Мину в «Барселоне»4
21:11
Бышовец: «Для Смолова в возможном переходе в „Зенит“ есть определённый риск»10
21:01
«Шальке-04»: «Пьяца успешно прошёл медосмотр в клубе»2
20:54
«Арсенал» подписал 20-летнего защитника из Греции10
20:23
Гвидетти покинет «Сельту». Игрок проходит медосмотр в новом клубе3
20:10
«Сельта» - «Барселона»: Месси, Суарес и Иньеста пропускают матч2

Три российских клуба попали в рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира

вчера, 20:40

Свет увидел список Soccerex Football Finance 100 - рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира. Данный рейтинг учитывает стоимость игроков, инфраструктуры клубов, средства клубов в банках, а также потенциальные инвестиции владельцев. При этом из суммы этих показателей вычитались долги клубов, если таковые имеются.

Отметим, что российский «Зенит» занял в данном рейтинге 11-е место, «Спартак» - 49-е, а ЦСКА - 100-е. А вот как выглядит первая десятка рейтинга:

01. «Манчестер Сити»
02. «Арсенал»
03. ПСЖ
04. «Гуанчжоу Эвергранд»
05. «Тоттенхэм»
06. «Реал»
07. «Манчестер Юнайтед»
08. «Ювентус»
09. «Челси»
10 «Бавария»

Целиком рейтинг можно посмотреть здесь.

«Зенит». Самый скромный и стильный клуб России

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гризманн не включил Бензема в пятерку лучших французских игроков года
22 декабря 2017 8
Месси возглавил рейтинг ста лучших футболистов 2017 года по версии The Guardian
22 декабря 2017 104
Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
21 декабря 2017 85
Клубный рейтинг УЕФА: «Реал» - первый, «Зенит» - 17-й
08 декабря 2017 192
Россия по итогам недели получила меньше баллов в рейтинге УЕФА, чем Франция и Португалия
08 декабря 2017 33
Роналду – Месси – 5:5 по «Золотым мячам»!
08 декабря 2017Сергей Иванов в блоге "Соккер" Топ32
Обсудить
Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Jeck Denielse
сегодня в 07:45
Jeck Denielse:
По посещаемости - выше Челси и Ювентуса.... По финансовой мощи - выше Барселоны и Боруссии... И это Зенит ещё играть не начинал....
Не начинал - потому, что не умеет.
Морозовский
Морозовский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 07:43
Лёха Шахтинский:
Парни, чет не понятно, а Барса с Лео - на каком месте финансового благополучия?
Прифет! На 13-м. (В конце статьи нажми на слово зелёное "здесь")
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 07:33
Парни, чет не понятно, а Барса с Лео - на каком месте финансового благополучия?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:48
То самое чувство, когда мадридский Реал и Манчестер Юнайтед не на первых позициях, что более чем странно! Что на втором месте делает Арсенал? Ладно, допустим) Зенит еще раз доказал, что это самый мощный клуб России в плане финансовых возможностей! Впрочем, никто и не сомневался в этом.
kastites
kastites
сегодня в 06:38
Великий ЗЕНИТ и тут нос Утер москвачам
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:27
Вы тама не шутите так..). В праздничные дни за столом, а может быть и под цтолом, можно поперхнуться от такой новости). цска в топ-100..) Самый дорогой песок шо ли?)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 06:26
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 04:54
    Интересно, зачем такие рейтинги составляют?
    Наличие в нем одного клуба не спасет его, агония уже началась.
    Это я говорю для некоторых лошадей, а то они все больше о "Спартаке" думают.
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 03:15
    Цирк а не рейтинг, барса ниже зенита и лейпцига, это что за прикол такой? Арсенал и Тоттенхэм как стали мировыми достояниями по мощности и стабильности, обогнав Реал? Самое поразительное это второе место Арсенала, клуба с постоянными проблемами и скандалами, даже в Англии увидев будут ржать))) Думаю не стоит обращать внимание на этих комиков, мы то точно знаем кто чего стоит! ))))
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 02:39
    49-е место, а позору на всю Европу
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 02:38
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 02:36
      Если бы был рейтинг самого тупого руководства, то " Зенит" безоговорочно занимал бы первое место.
      Морозовский
      Морозовский ответил Jeck Denielse
      сегодня в 02:11
      Jeck Denielse:
      По посещаемости - выше Челси и Ювентуса.... По финансовой мощи - выше Барселоны и Боруссии... И это Зенит ещё играть не начинал....
      Да! Через два года мы выстроимся в очередь и будем вас умолять разрешить нам хоть по разу хлебнуть из КУБКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:47
      По посещаемости - выше Челси и Ювентуса....
      По финансовой мощи - выше Барселоны и Боруссии...

      И это Зенит ещё играть не начинал....
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      сегодня в 00:41
      ну ну )
      бурбон
      бурбон
      сегодня в 00:35
      Поэтому Зенит ненавидят в России!
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 00:25
      СТЫДНО, ЧТО "Зенит" ТАК ВЫСОКО СТОИТ С ЭТОМ РЕЙТИНГЕ.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:24
      Странный рейтинг......
      Ну Зенит понятно...большой клуб....большие финансы....
      Но Лейпциг....на 12-м месте....я год назад про него ни разу не слышал....
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 00:24
      А где Барселонаа? А они же все денги гному отдали и теперь это нищенский клуб который не может хотя бы одного игрока купить. Ну ниче зато будут на Месську молится!
      Филипповых
      Филипповых
      вчера в 23:37
        vka1970
        vka1970
        вчера в 23:31
        У меня ощущение, что армейский клуп попал в данный список по недомыслию.
        Женя Максимов
        Женя Максимов
        вчера в 23:17
        Барселона хуже Зенита, ничего нового
        vka1970
        vka1970
        вчера в 23:13
          The Frei
          The Frei
          вчера в 23:08
          Арсенал, ТТХ, Ювентус выше Челси? Считают oни плохо видать.
          Великолепный
          Великолепный ответил Палыч82
          вчера в 22:58
          Палыч82:
          Давайте уже потихонечку забывать, что от России только один клуб в ЛЧ потеет,) Спартак в этом розыгрыше выступил ожидаемо, его давно там не было и то, что его лихорадило (матчи с Севильей в Москве, и влёт в Ливерпуле) не удивительно. Матчи с Марибором тоже - сплошная неопытность. Но и наши клубы когда-то были этими самыми "Мариборами" и отбирали очки у более сильных. Так что удачи и развития нашему футбольному хозяйству!
          В том то все и дело, что все время только один клуб от России в Л/Ч потеет,
          а другой опять опозорился!
          ariec93
          ariec93 ответил Аксинья
          вчера в 22:52
          Аксинья:
          Одиннадцатый в мире по финансовой мощи клуб никак не может попасть в Лигу Чемпионов...Умом Россию не понять...
          Арсенал тоже сложа руки не сидит))
          борька
          борька
          вчера в 22:43
          Больше ине надло
          Палыч82
          Палыч82 ответил Великолепный
          вчера в 22:40
          Великолепный:
          Вот что значит Гинер лучший футбольный специалист Опять оказался прав Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее. — Бюджет меняется? В прошлом году произносилась сумма $75–78 млн. — Нет, в этом диапазоне мы и работаем. Уже много лет. И вот уже много лет с бюджетом в 75-78 миллионов выиграл 20 титулов - один из которых Европейский кубок УЕФА! И не проигрывает в Лиге Чемпионов 1:18 и 0:7
          Давайте уже потихонечку забывать, что от России только один клуб в ЛЧ потеет,) Спартак в этом розыгрыше выступил ожидаемо, его давно там не было и то, что его лихорадило (матчи с Севильей в Москве, и влёт в Ливерпуле) не удивительно. Матчи с Марибором тоже - сплошная неопытность. Но и наши клубы когда-то были этими самыми "Мариборами" и отбирали очки у более сильных. Так что удачи и развития нашему футбольному хозяйству!
          eaguar
          eaguar
          вчера в 22:39
          Зенит самый бюджетный клуб России .
          КАМЮ
          КАМЮ ответил spartak never die
          вчера в 22:39
          spartak never die:
          Всех не получится, половина уже в цска)
          Вот именно - половина.
          Оланаре, как раз ровно половина футболиста
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100