Три российских клуба попали в рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира

Свет увидел список Soccerex Football Finance 100 - рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира. Данный рейтинг учитывает стоимость игроков, инфраструктуры клубов, средства клубов в банках, а также потенциальные инвестиции владельцев. При этом из суммы этих показателей вычитались долги клубов, если таковые имеются.
Отметим, что российский «Зенит» занял в данном рейтинге 11-е место, «Спартак» - 49-е, а ЦСКА - 100-е. А вот как выглядит первая десятка рейтинга:
01. «Манчестер Сити»
02. «Арсенал»
03. ПСЖ
04. «Гуанчжоу Эвергранд»
05. «Тоттенхэм»
06. «Реал»
07. «Манчестер Юнайтед»
08. «Ювентус»
09. «Челси»
10 «Бавария»
Целиком рейтинг можно посмотреть здесь.