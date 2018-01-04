Три российских клуба попали в рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира

Свет увидел список Soccerex Football Finance 100 - рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира. Данный рейтинг учитывает стоимость игроков, инфраструктуры клубов, средства клубов в банках, а также потенциальные инвестиции владельцев. При этом из суммы этих показателей вычитались долги клубов, если таковые имеются.

Отметим, что российский «Зенит» занял в данном рейтинге 11-е место, «Спартак» - 49-е, а ЦСКА - 100-е. А вот как выглядит первая десятка рейтинга:

01. «Манчестер Сити»

02. «Арсенал»

03. ПСЖ

04. «Гуанчжоу Эвергранд»

05. «Тоттенхэм»

06. «Реал»

07. «Манчестер Юнайтед»

08. «Ювентус»

09. «Челси»

10 «Бавария»

Целиком рейтинг можно посмотреть здесь.

«Зенит». Самый скромный и стильный клуб России