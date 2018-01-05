Компани просит у клубов Премьер-Лиги снизить цену на билеты

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани обратился к клубам Премьер-Лиги с просьбой снизить цену на билеты:

«В зависимости от атмосферы на стадионе вы получаете то или иное преимущество игры дома. Это зависит от людей, которые посещают ваш стадион.

АПЛ получает в два или три раза больше доходов, чем другие топ-5 лиги Европы, так когда люди уже поймут, что основная часть доходов приходится на продажу телеправ, а доходы от продажи билетов падают?

Чтобы быть лучшим продуктом в мире, нужны не только лучшие игроки, но и лучшая атмосфера на стадионах, то есть правильные люди на правильных местах».

Ранее «Ливерпуль» пообещал заморозить цены на билеты на домашние матчи команды в сезоне-2018/19.