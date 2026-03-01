«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Крылья Советов», который состоится 1 марта 2026 года.
«Динамо» Москва
Московский клуб очень слабо провел первую часть сезона и на самые высокие места уже рассчитывать не может, но хочет хотя бы во второй половине выступить достойно. Сейчас «Динамо» располагается на 10 месте с 21 баллом и всего на четыре пункта опережает «Крылья Советов». Победа поможет хозяевам наверняка продвинуться выше и оторваться от нынешних конкурентов.
16 февраля «Динамо» провело два товарищеских матча в один день с «Уралом» (2:1, 1:2), а 10 февраля обыграло «Краснодар» (1:0).
«Крылья Советов»
Команда из Самары выиграла несколько товарищеских поединков перед началом второй части сезона, но положение в РПЛ оставляет желать лучшего. «Крылья Советов» заниимают13 место с 17 очками, но вполне могут покинуть зону вылета, если начнут более стабильно набирать очки. В игре с «Динамо» в Москве даже ничья будет считаться отличным результатом для гостей.
22 февраля в товарищеском матче «Крылья Советов» проиграли «Балтике» (0:1), а ранее обыграли «Чайку» (5:3).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Динамо» Москва – 1.4
- Ничья – 5.1
- Победа «Крылья Советов» – 7.2
Статистика
- «Крылья Советов» проиграли шесть из десяти последних встреч на выезде
- Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» Москва выиграло четыре из пяти последних встреч у «Крыльев Советов»
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. Московский клуб намерен начать вторую часть сезона с победы и все этому благоволит, если они сами не придумают себе проблемы.