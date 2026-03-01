«Сассуоло» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772315025

сегодня, 00:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Аталанта», который состоится 1 марта 2026 года.

«Сассуоло»

«Сассуоло» только в этом сезоне вернулся в Серию А, но играет сновка как крепкий середняк и на данный момент занимает девятое место. В активе клуба сейчас 35 баллов, что на десять пунктов меньше, чем у «Аталанты», но главной целью хозяев является успешное окончание сезона, хотя отобрать очки у уставшего после Лиги чемпионов клуба из Бергамо они вполне способны.

20 февраля «Сассуоло» обыграл на своем поле «Верону» (3:0), а 15 числа на выезде одолел «Удинезе» (2:1).

«Аталанта»

«Аталанта» отыгралась в Лиге чемпионов и феерически закончила поединок, забив на последней минуте пенальти и пройдя в следующий раунд. Теперь команде стоит улучшить свое положение, ведь на данный момент она набрала 45 очков и занимает только седьмое место. Победа в этой игре позволит стать ближе к двум конкурентам в лице «Комо» и «Ювентуса»

25 февраля «Аталанта» разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:1), а 22 числа справилась с «Наполи» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Сассуоло» –3.8

Ничья – 3.45

Победа «Аталанта» – 2.02

Статистика

«Аталанта» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Четыре домашних матча «Сасссуоло» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Аталанты»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Гости понимают, что находятся на ходу и нужно набирать очки в каждой встрече, что они и сделают в этой игре.