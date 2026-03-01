«Кремонезе» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Милан», который состоится 1 марта 2026 года.
«Кремонезе»
«Кремонезе» после возвращения в Серию А неплохо начал сезон, но последние 2-3 месяца играет очень слабо, что влияет на турнирную таблицу. Команда на данный момент занимае лишь 17 месте с 24 баллами и опережает «Лечче» лишь по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе. Даже ничья на своем поле с «Миланом» будет вполне приемлемым результатом, ведь ситуация у клуба очень сложная.
22 февраля «Кремонезе» крупно проиграл на выезде «Роме» (0:3), а 15 февраля сыграл вничью с «Дженоа» (0:0).
«Милан»
«Милан» не лучшим образом провел последние туры в Серии А и отпустил «Интер» вперед уже на 10 очков. Теперь от «россонери» ничего не зависит и им нужно выигрывать матч за матчем и ждать осечек соседей по городу, которые вряд ли будут много ошибаться, ведь хотят забрать титул у прошлогоднего чемпиона «Наполи». Гостям важно забить быстрый мяч, иначе во втором тайме при равном счете могут быть проблемы.
22 февраля «Милан» на своем поле неожиданно проиграл «Парме» (0:1), а 18 числа сыграл вничью с «Комо» (1:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Кремонезе» – 7.2
- Ничья – 4.5
- Победа «Милан» – 1.45
Статистика
- «Кремонезе» проиграл четыре из пяти последних матчей в Серии А
- «Милан» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
Прогноз
Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. Гости понимают, что им нельзя ошибаться и наверняка воспользуются не лучшей формой соперника, чтобы набрать три важных балла.