«Кремонезе» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Милан», который состоится 1 марта 2026 года.

«Кремонезе»

«Кремонезе» после возвращения в Серию А неплохо начал сезон, но последние 2-3 месяца играет очень слабо, что влияет на турнирную таблицу. Команда на данный момент занимае лишь 17 месте с 24 баллами и опережает «Лечче» лишь по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе. Даже ничья на своем поле с «Миланом» будет вполне приемлемым результатом, ведь ситуация у клуба очень сложная.

22 февраля «Кремонезе» крупно проиграл на выезде «Роме» (0:3), а 15 февраля сыграл вничью с «Дженоа» (0:0).

«Милан»

«Милан» не лучшим образом провел последние туры в Серии А и отпустил «Интер» вперед уже на 10 очков. Теперь от «россонери» ничего не зависит и им нужно выигрывать матч за матчем и ждать осечек соседей по городу, которые вряд ли будут много ошибаться, ведь хотят забрать титул у прошлогоднего чемпиона «Наполи». Гостям важно забить быстрый мяч, иначе во втором тайме при равном счете могут быть проблемы.

22 февраля «Милан» на своем поле неожиданно проиграл «Парме» (0:1), а 18 числа сыграл вничью с «Комо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Кремонезе» – 7.2

Ничья – 4.5

Победа «Милан» – 1.45

Статистика

«Кремонезе» проиграл четыре из пяти последних матчей в Серии А

«Милан» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. Гости понимают, что им нельзя ошибаться и наверняка воспользуются не лучшей формой соперника, чтобы набрать три важных балла.