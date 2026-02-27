«Комо» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772213076

вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Лечче», который состоится 28 февраля 2026 года.

«Комо»

«Комо» имел определенные проблемы в чемпионате, но победа в прошлом туре должна была добавить команде сил и уверенности. На данный момент коллектив занимает текущее шестое место с 45 баллами и отстает всего на один балл от «Ювентусу». Клуб пропускает очень мало в чемпионате по сравнению с другими клубами и в игре с соперником из нижней части турнирной таблицы обязан набирать три пункта для продолжения борьбы за зону еврокубков.

21 февраля «Комо» на выезде обыграл «Ювентус» (2:0), а 18 числа сыграл вничью на выезде с «Миланом» (1:1).

«Лечче»

«Лечче» сейчас находится в зоне вылета, но благодаря недавно выигранной паре поединков, команда имеет шанс в скором времени ее покинуть. В активе команды 24 балла, и она уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. Также клубу нужно работать над реализацией, так как он забил меньше всех в Серии А, поэтому отобрать очки у мотивированного «Комо» будет крайне сложно.

21 февраля «Лечче» на своем поле проиграл «Интеру» (0:2), а 16 числа с тем же счетом переиграл на выезде «Кальяри» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Комо» – 1.38

Ничья – 4.6

Победа «Лечче» – 9

Статистика

«Лечче» выиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах

Два из десяти домашних поединков «Комо» завершились его поражениями

Четыре последние встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. «Лечче» забивает очень мало и шансов отличиться в воротах соперника не так много, а «Комо» с большой вероятностью обязан побеждать.