«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772100690

вчера, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Генк» – «Динамо» Загреб, который состоится 26 февраля 2026 года.

«Генк»

«Генк» довольно быстро забил два мяча в ворота «Динамо» в первой игре и дальше уже не давал поводов усомниться в своей победе. Теперь коллектив имеет преимущество в два мяча и на своем поле обязан довести до победы противостояние по сумме двух матчей. Если хозяева не придумают себе проблемы в этой игре, то с большой вероятностью, мы их увидим в следующем раунде.

22 февраля «Генк» неожиданно проиграл на своем поле «Стандарду» (0:3), а 19 числа в Лиге чемпионов одолел «Динамо» Загреб на выезде.

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб практически каждый год играет в еврокубках и обладает большим опытом. Тем не менее, в этом сезоне у коллектива не все получается, а домашнее поражение в два мяча оставляет ему минимальные шансы на проход дальше. Только быстрый гол на выезде может помочь хорватским футболистам вернуться в борьбу и претендовать на проход дальше.

22 февраля «Динамо» Загреб крупно переиграло «Вараждин» (4:0) в чемпионате, а 19 числа уступило «Генку» (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Генк» – 2.35

Ничья – 3.5

Победа «Динамо» Загреб – 2.95

Статистика

«Генк» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков «Динамо» Загреб на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между клубами из трех завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что «Генк» сможет еще раз переиграть хорватский клуб на своем поле и спокойно пройти в следующий раунд Лиги Европы.