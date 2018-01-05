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«Милан» хочет усилиться защитником сборной Швеции

сегодня, 11:22

Итальянские СМИ сватают защитника «Вердера» и сборной Швеции Людвига Аугустинссона в «Милан».

23-летний швед, выступающий на позиции левого бека, должен стать тем игроком, который при случае сможет подменить Рикардо Родригеса, не имеющего сейчас из-за отсутствия альтернатив шанса отдохнуть.

По слухам, «бременские музыканты» намерены запросить за своего игрока порядка 15 млн евро.

Напомним, Аугустинссон обратил на себя внимание зимой прошлого года, когда, будучи игроком «Копенгагена», попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

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Знатог
Знатог
сегодня в 11:58
Заманют, а потом отдрючют.
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