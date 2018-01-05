Деулофеу хочет продолжить карьеру в «Интере», но 2 фактора могут помешать этому переходу

Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу хочет в январе перейти в «Интер», чтобы поднять свои шансы на попадание на чемпионат мира в составе сборной Испании.

Футболист желает иметь регулярную игровую практику и хотел бы снова выступать в Италии, где ему удалось хорошо зарекомендовать себя во второй части прошлого сезона в «Милане», однако такому развитию событий могут помешать два фактора.

Во-первых, «Барса» не готова отпускать 23-летнего футболиста, если каталонский клуб не сумеет подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Во-вторых, каталонский клуб предпочтет продать Деулофеу, а не отдать его в аренду, чего «Интер» позволить себе не может, так как «нерадзурри» в противном случае нарушат правила финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне на счету Деулофеу 2 гола и 2 результативные передачи в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах.