Деулофеу хочет продолжить карьеру в «Интере», но 2 фактора могут помешать этому переходу

Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу хочет в январе перейти в «Интер», чтобы поднять свои шансы на попадание на чемпионат мира в составе сборной Испании.
Футболист желает иметь регулярную игровую практику и хотел бы снова выступать в Италии, где ему удалось хорошо зарекомендовать себя во второй части прошлого сезона в «Милане», однако такому развитию событий могут помешать два фактора.
Во-первых, «Барса» не готова отпускать 23-летнего футболиста, если каталонский клуб не сумеет подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Во-вторых, каталонский клуб предпочтет продать Деулофеу, а не отдать его в аренду, чего «Интер» позволить себе не может, так как «нерадзурри» в противном случае нарушат правила финансового фэйр-плей.
В текущем сезоне на счету Деулофеу 2 гола и 2 результативные передачи в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Ещё минус один.
ГдС: Реал может предложить Бензема Интеру, в обмен на Икарди. В январе меренги вряд ли купят аргентинца, т.к. его клаусула в 110лямов не действует зимой, а потому Интер в праве требовать больше. Более того, Ванда намеревается встретиться с рук-ом в вопросе о продлении контракта Мауро.
В общем, нашим не зачем продавать Мауро, и Икарди аналогично не хочет покидать Интер. Так что с Реалом до лета покончено.
Ещё минус один.
ГдС: Реал может предложить Бензема Интеру, в обмен на Икарди. В январе меренги вряд ли купят аргентинца, т.к. его клаусула в 110лямов не действует зимой, а потому Интер в праве требовать больше. Более того, Ванда намеревается встретиться с рук-ом в вопросе о продлении контракта Мауро.
В общем, нашим не зачем продавать Мауро, и Икарди аналогично не хочет покидать Интер. Так что с Реалом до лета покончено.