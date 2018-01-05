ПСЖ сделал Роналду предложение на 300 млн евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может стать игроком ПСЖ.

Парижский клуб намерен переманить в свои ряды португальца не только амбициозным проектом, но и шикарной зарплатой - клуб готов платить действующему обладателю «Золотого мяча» 60 млн евро в год на протяжении 5 лет.

При этом в ПСЖ знают, что им надо продавать игроков, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей, и парижане готовы расстаться с рядом футболистов.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду также могут быть заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».