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ПСЖ сделал Роналду предложение на 300 млн евро

сегодня, 11:56

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может стать игроком ПСЖ.

Парижский клуб намерен переманить в свои ряды португальца не только амбициозным проектом, но и шикарной зарплатой - клуб готов платить действующему обладателю «Золотого мяча» 60 млн евро в год на протяжении 5 лет.

При этом в ПСЖ знают, что им надо продавать игроков, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей, и парижане готовы расстаться с рядом футболистов.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду также могут быть заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответил Alex12357
сегодня в 18:32
Ну вот Неймар Казимиро Марсело Викиньес . Чем тебе не сборная Бразилия ?
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 18:26
думаю это покупка в первую очередь нужна как продвижение бренда ПСЖ во всем мире, потому что 60 млн в год Роналду только за футбол никто в Европе платить не станет, не молод уже чел..
а если серьезно думаю это утка, ПСЖ не настолько глуп
Rex04
Rex04
сегодня в 18:07
Он не стоит 300 лям,максимум 50 чтоб все задноприводные купили его футболки...
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 17:48
Рональду прочитал соккер, и уже валяется без сознания с гримасой улыбки на лице
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 17:45
От таких деньжищ у Мессе башню сорвать может.
SurgutSibir
SurgutSibir ответил dudka 98
сегодня в 17:42
dudka 98:
да, вроде интерфейс красивее стал, приятнее, но навигация по сайту просто вымораживает. собственно это и есть причина тому, что я стал редким гостем на соккере. нужно быть слепым чтобы не заметить отток пользователей с этого сайта
DawnOfDestiny даёт ссылку на старый сайт. Здесь в каментах ищи.Работает.
бебето_71
бебето_71 ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:42
Jeck Denielse:
Только бы папа Месси этого не прочитал...
китайская боша купила огнетушитель как горит от зависти бензобак.физрук ручной клади которого нигде не держат долго.с пенсионеры попёрли даже бомжам не понадобился.теперь редактором выучился
belladonna
belladonna
сегодня в 17:41
какие 5 лет?
он уже сейчас конкретно сдал.
через пару лет можно карьеру завершать.
на лавке что ли по 60 лямов будет получать?)
SurgutSibir
SurgutSibir ответил борька
сегодня в 17:29
борька:
Сайт такой поганый,неудобный
Парень тебе скинул ссылку. Попробуй . Работает. Я уже 2 недели пользуюсь.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:01
Взял бы, да и перешел.
В чемпионате Франции по 50 мячей за сезон забивал бы - партнеры в ПСЖ не хуже.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 16:43
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:39
    Болельщик Спартака и Реала Jeck Denielse лайки от своих, и ещё от не распознавших питерцев получает!
    Забанят? да и .... с ними пусть банят тут делать нечего!
    Saang
    Saang ответил Jeck Denielse
    сегодня в 16:37
    Jeck Denielse:
    Только бы папа Месси этого не прочитал...
    Главное чтобы этого не прочитал ПАПА НЕЙМАРА....
    Saang
    Saang ответил Барби в сливках
    сегодня в 16:37
    Барби в сливках:
    Когда барса пыталась купить Вератти, в итоге Неймар перешел в ПСЖ. Теперь реал интересуется Неймаром, ну Вы поняли... ПСЖ поставит на место и второй клуб Испании
    Думаю, это Перес поставит их на место в трансферном окне, а Зидан - на поле в ЛЧ.
    Saang
    Saang
    сегодня в 16:32
    Из этих 300 млн они 222 отдадут в натуральном виде Неймаром?
    Alex12357
    Alex12357 ответил Ливерпулище
    сегодня в 16:31
    Ливерпулище:
    Готовься болеть за реал
    Ну сколько раз вам объяснять ,мне нравятся как ведут игру Бразильские футболисты ,а в каком клубе они играют -мне всё равно,а смотрел я Реал когда там играли-КАРЛОС,РОНАЛЬДО,БАПТИСТА, и с ними Гути,Сальгадо,Рауль,затем пришёл Зидан ,Фигу и для какой цели взяли Бэкхема,не понятно ,ведь именно с приходом Бэкхема в Реале начался развал.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил борька
    сегодня в 16:26
    борька:
    Сайт такой поганый,неудобный
    https://www.soccer0010.com/?new_design=0 старый
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Jeck Denielse
    сегодня в 16:26
    Jeck Denielse:
    Только бы папа Месси этого не прочитал...
    "папа был прав"?)
    Михаил Мильто
    Михаил Мильто
    сегодня в 16:04
    Если он перейдет в ПСЖ это будет самый лучший подарок на НГ))
    Барби в сливках
    Барби в сливках
    сегодня в 15:38
    Когда барса пыталась купить Вератти, в итоге Неймар перешел в ПСЖ. Теперь реал интересуется Неймаром, ну Вы поняли... ПСЖ поставит на место и второй клуб Испании
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 15:34
    чтобы влиться в требования фэйрплей, им надо будет продать всех. Будут бегать втроем Неймар, Мбаппе и Роналду со своими по 60 млн, ну еще вратаря может оставят
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 15:07
    не пойдет Роналду в ПСЖ, не тот он человек чтобы весь сезон детей в чемпионате франции катать
    AshleyRose
    AshleyRose
    сегодня в 14:44
    Бартер на Рона с доплатой (учитывая возраст) году так в 2019. Хороший ход как по мне, у ПСЖ есть опыт с Иброй, который в пенсионном возрасте для футболиста зажигал в Лиге 1. У Рона будет куча бабла и новый вызов в карьере.
    GGGringOOO
    GGGringOOO
    сегодня в 14:08
    Многоходовочка Реала. Они купят Неймар у ПСЖ, а им продадут Рона.
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответил Alex12357
    сегодня в 14:02
    Готовься болеть за реал
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 14:02
    Приличная сумма!
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 13:55
    Петушок в реал,рон в псж вот и обошли ффп
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 13:43
    Деньги девать не куда
    mangoх12
    mangoх12 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 13:38
    Jeck Denielse:
    Только бы папа Месси этого не прочитал...
    Только бы Кокорин этого не прочитал
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 13:38
    Значит НЕЙМАР точно уходит,с Роналду НЕЙМАР играть не будет!!!
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