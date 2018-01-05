Состав «Динамо» может пополнить хавбек «Зари»

Полузащитник «Зари» и сборной Украины Александр Караваев попал в сферу трансферных интересов московского «Динамо».

По информации источника, «бело-голубые» уже приступили к активным действиям и предложили клубу из Луганска 1 млн долларов за 25-летнего хавбека. Пока неизвестно, чем ответила на это предложение «Заря».

Напомним, что до лета 2017 года Караваев числился игроком донецкого «Шахтера», однако своего шанса в стане «горняков» так и не дождался. У футболиста есть опыт выступлений и в турецкой Премьер-Лиге.