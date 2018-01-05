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Состав «Динамо» может пополнить хавбек «Зари»

сегодня, 13:39

Полузащитник «Зари» и сборной Украины Александр Караваев попал в сферу трансферных интересов московского «Динамо».

По информации источника, «бело-голубые» уже приступили к активным действиям и предложили клубу из Луганска 1 млн долларов за 25-летнего хавбека. Пока неизвестно, чем ответила на это предложение «Заря».

Напомним, что до лета 2017 года Караваев числился игроком донецкого «Шахтера», однако своего шанса в стане «горняков» так и не дождался. У футболиста есть опыт выступлений и в турецкой Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответил Фата лист
сегодня в 19:04
Фата лист:
Он точно сильней Терехова, Темникова и Катрича, думаю, Динамо нужно прощаться с первыми двумя, если Караваева подпишут.
Скорее со вторыми двумя, если рассуждать логически. Караваев правый хав и деф, а С. Терехов левоногий деф. Если же вы про Антона Терехова, то он скорее нап, справа играет по необходимости. Да и молодой-перспективный, незачем его продавать. Кстати, у Вани Темникова контракт до лета, как и у Сергея Терехова. Само собой всё устаканится.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 18:48
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:05
Он точно сильней Терехова, Темникова и Катрича, думаю, Динамо нужно прощаться с первыми двумя, если Караваева подпишут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:47
Наверно хороший игрок
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 16:33
состав есть, и с Богом...
cpartak60
cpartak60 ответил SHMEL
сегодня в 15:41
SHMEL:
Я плохо знаю его биографию,но написано,что игрок сборной Украины,а этого достаточно для бандерлогов...
вот это да!сразу припаяют измену бандеровской украине!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:32
ДИНАМО ЗАЛЕЗЛО В НЕ ТОТ ОГОРОД.))
Klaus-S
Klaus-S ответил SHMEL
сегодня в 15:30
SHMEL:
Не дай бог,если перейдет... Не то чтобы я не желаю Динамо усиления,просто жаль будет парня,со всех щелей на него сразу обрушится:" предатель,москаль,....."
Извините. Невнимательно прочитал новость и подумал что он переходит в киевское Динамо, а не московское.
Klaus-S
Klaus-S ответил SHMEL
сегодня в 15:26
SHMEL:
Не дай бог,если перейдет... Не то чтобы я не желаю Динамо усиления,просто жаль будет парня,со всех щелей на него сразу обрушится:" предатель,москаль,....."
Не совсем понял вашу мысль. В чем он предатель?
SHMEL
SHMEL ответил VIPded
сегодня в 15:18
VIPded:
Он донецко-луганско-севастопольский футболист. Так что начхать ему на нациков! )))
Я плохо знаю его биографию,но написано,что игрок сборной Украины,а этого достаточно для бандерлогов...
cska plus
cska plus
сегодня в 15:07
Почему бы нет, тем более за такие бабки.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:47
Как-то мало динамовцы за него предлагают.
VIPded
VIPded ответил SHMEL
сегодня в 14:46
SHMEL:
Не дай бог,если перейдет... Не то чтобы я не желаю Динамо усиления,просто жаль будет парня,со всех щелей на него сразу обрушится:" предатель,москаль,....."
Он донецко-луганско-севастопольский футболист. Так что начхать ему на нациков! )))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:27
Не дай бог,если перейдет...
Не то чтобы я не желаю Динамо усиления,просто жаль будет парня,со всех щелей на него сразу обрушится:" предатель,москаль,....."
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:10
ой вей что будет теперь с SEMеном)
drug01
drug01
сегодня в 14:08
Надо брать любых игроков и больше......
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:57
Я так понял руковдство сайта решило его уничтожить по чьему-то приказу
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:49
" .. ..... .. .. .. ... , москали кляты ! Сала Украине "!- ответ Зари .
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