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«Реал» потерял Рамоса на две недели

сегодня, 16:10

Защитник «Реала» Серхио Рамос будет вынужден пропустить около двух недель - у игрока диагностировали мышечную травму левой ноги.

Ожидается, что капитан «сливочных» пропустит поединки с «Сельтой» и «Вильярреалом» в чемпионате Испании, а также ответный матч против «Нумансии» на стадии 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что Рамос не принимал участия и во вчерашней встрече с «Нумансией».

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Все комментарии
бебето_71
бебето_71 ответил Ruslan3132
сегодня в 17:52
Ruslan3132:
Слабенький заголовок. Поменяйте срочно: "Клуб, в который вот-вот перейдет голкипер соперника «Спартака» в Лиге Европы, потерял своего Капитана на 1/2 месяца" Так намного заманчивее, люди толпами повалят заглянуть, кто же это?!
слабенький был Рауль которого персик как пса Выкинул Газпром Удочерил Руслана купила огнетушитель пожар тушить.Кристина свалит все сливочные поменяют клуб)
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:12
Лучше просто и со вкусом = Реалу полная жооо..
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 16:26
Слабенький заголовок. Поменяйте срочно:

"Клуб, в который вот-вот перейдет голкипер соперника «Спартака» в Лиге Европы, потерял своего Капитана на 1/2 месяца"

Так намного заманчивее, люди толпами повалят заглянуть, кто же это?!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:23
Здоровья провокатору.
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