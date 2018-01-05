«Реал» потерял Рамоса на две недели

Защитник «Реала» Серхио Рамос будет вынужден пропустить около двух недель - у игрока диагностировали мышечную травму левой ноги.
Ожидается, что капитан «сливочных» пропустит поединки с «Сельтой» и «Вильярреалом» в чемпионате Испании, а также ответный матч против «Нумансии» на стадии 1/8 финала Кубка Испании.
Напомним, что Рамос не принимал участия и во вчерашней встрече с «Нумансией».
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Так намного заманчивее, люди толпами повалят заглянуть, кто же это?!