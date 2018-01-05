Гаттузо: «„Милан“ должен верить в то, что попадёт в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо верит в то, что «россонери» по силам закончить сезон на 4-й строчке в турнирной таблице, хотя на данный момент команда расположилась на 11-й позиции и отстает от лигочемпионских мест на 14 очков:

«Наше турнирное положение не назовешь хорошим, но мы пробились в полуфинал Кубка Италии и в 1/16 финала Лиги Европы. Нам нужно выжимать максимум из оставшихся матчей и не закрывать глаза на выступление в чемпионате, все-таки впереди еще долгий путь.

И пока у нас есть математические шансы, мы должны верить в то, что попадем в Лигу чемпионов».

Сегодня мы сообщали об интересе «Милана» к защитнику «Вердера» и сборной Швеции Людвигу Аугустинссону.