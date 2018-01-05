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Гаттузо: «„Милан“ должен верить в то, что попадёт в Лигу чемпионов»

сегодня, 16:31

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо верит в то, что «россонери» по силам закончить сезон на 4-й строчке в турнирной таблице, хотя на данный момент команда расположилась на 11-й позиции и отстает от лигочемпионских мест на 14 очков:

«Наше турнирное положение не назовешь хорошим, но мы пробились в полуфинал Кубка Италии и в 1/16 финала Лиги Европы. Нам нужно выжимать максимум из оставшихся матчей и не закрывать глаза на выступление в чемпионате, все-таки впереди еще долгий путь.

И пока у нас есть математические шансы, мы должны верить в то, что попадем в Лигу чемпионов».

Сегодня мы сообщали об интересе «Милана» к защитнику «Вердера» и сборной Швеции  Людвигу Аугустинссону.

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Все комментарии
Captain Paolo
Captain Paolo
сегодня в 18:33
С трудом верится, что этот состав сотворит чудо.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 17:46
Шансы есть,но призрачные к сожаленью...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:28
У "Милана" есть небольшие шансы попасть в Лигу Европы.
Хотя в начале сезона игроки вовсю болтали о Скудетто и Лиге чемпионов.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 17:14
нет никаких шансов. разве что через лигу европы, но и там серьезные противники есть.
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