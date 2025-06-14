Слуцкий — об игре с «Шэньчжэнем»: «Поражение ранит моё сердце»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды со счётом 1:3 от «Шэньчжэня Синьпэнчэн».
Сегодняшнее поражение действительно ранит моё сердце. Если не пользоваться шансами и плохо реализовывать моменты, то будет трудно. Сегодня наша оборона играла слишком глубоко. Если не держать нужную дистанцию с остальными линиями, то не получится перехватывать мяч и давить на соперника, трудностей от этого только больше. Думаю, это важная часть сегодняшнего поражения.
В предыдущем туре чемпионата Китая подопечные Слуцкого обыграли «Далянь Инбо» со счётом 3:0.