Слуцкий — об игре с «Шэньчжэнем»: «Поражение ранит моё сердце»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» прокомментировал поражение своей команды со счётом 1:3 от «Шэньчжэня Синьпэнчэн».

Сегодняшнее поражение действительно ранит моё сердце. Если не пользоваться шансами и плохо реализовывать моменты, то будет трудно. Сегодня наша оборона играла слишком глубоко. Если не держать нужную дистанцию с остальными линиями, то не получится перехватывать мяч и давить на соперника, трудностей от этого только больше. Думаю, это важная часть сегодняшнего поражения.