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Слуцкий — об игре с «Шэньчжэнем»: «Поражение ранит моё сердце»

вчера, 19:44
Шэньчжэнь СиньпэнчэнЛоготип футбольный клуб Шэньчжэнь Синьпэнчэн (Чэнду)3 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды со счётом 1:3 от «Шэньчжэня Синьпэнчэн».

Сегодняшнее поражение действительно ранит моё сердце. Если не пользоваться шансами и плохо реализовывать моменты, то будет трудно. Сегодня наша оборона играла слишком глубоко. Если не держать нужную дистанцию с остальными линиями, то не получится перехватывать мяч и давить на соперника, трудностей от этого только больше. Думаю, это важная часть сегодняшнего поражения.

В предыдущем туре чемпионата Китая подопечные Слуцкого обыграли «Далянь Инбо» со счётом 3:0.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:40
Пусть оно будет последним!
u8ddkfvhwuau
u8ddkfvhwuau
вчера в 22:23
Поражения - неотъемлемая часть футбола.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
«Поражение ранит моё сердце» - Лёня в душе - всегда поэт...)
gxj7x7g9b9zs
gxj7x7g9b9zs
вчера в 19:50
Иногда бывают и неудачи.
Гость
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