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«Бавария» следит за ситуацией вокруг Шешко

вчера, 22:23

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко.

По сведениям из источника, мюнхенцы рассматривают 22-летнего словенского форварда как потенциального преемника Харри Кейна и пытались купить его ещё прошлым летом. «РБ Лейпциг» постарается выручить 100 млн евро, но готов начать переговоры по игроку с отметки в 70 млн.

В минувшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На его счету 21 гол и 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что игрока может подписать лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:23
Хороший нападающий,надо брать - это точно !
Игорь 578
Игорь 578 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Там ещё одна команда за две начислили а за третью нет
alexgurzan
alexgurzan ответ Игорь 578 (раскрыть)
вчера в 22:37
https://www.soccer.ru/user/1871918/fantasy

Очки за матч на месте, или вы имеете ввиду что-то другое?
Игорь 578
Игорь 578
вчера в 22:35
Минск-Торпедо-Белаз
Capral
Capral
вчера в 22:31
Бавария только тем и занимается, что следит, а до реальных покупок дело не доходит.
alexgurzan
alexgurzan ответ Игорь 578 (раскрыть)
вчера в 22:31
Добрый вечер.
Уточните, за какой матч?
Игорь 578
Игорь 578
вчера в 22:30
Здраствуйте а почему моей команде Арсенел 6 не зачислили очки за игроков
k9rsnrch67vy
k9rsnrch67vy
вчера в 22:25
Бавария решила собрать всех игроков?
Гость
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