«Бавария» следит за ситуацией вокруг Шешко

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вчера, 22:23

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» .

По сведениям из источника, мюнхенцы рассматривают 22-летнего словенского форварда как потенциального преемника Харри Кейна и пытались купить его ещё прошлым летом. «РБ Лейпциг» постарается выручить 100 млн евро, но готов начать переговоры по игроку с отметки в 70 млн.

В минувшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На его счету 21 гол и 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что игрока может подписать лондонский «Арсенал».