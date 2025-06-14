«Бавария» следит за ситуацией вокруг Шешко

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко.
По сведениям из источника, мюнхенцы рассматривают 22-летнего словенского форварда как потенциального преемника Харри Кейна и пытались купить его ещё прошлым летом. «РБ Лейпциг» постарается выручить 100 млн евро, но готов начать переговоры по игроку с отметки в 70 млн.
В минувшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На его счету 21 гол и 6 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что игрока может подписать лондонский «Арсенал».
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