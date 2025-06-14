ФИФА пересадит зрителей на матчах КЧМ, чтобы была видимость полных трибун

ФИФА хочет пересадить часть зрителей на матчах Клубного чемпионата мира для красоты ТВ-трансляции.
Сообщается, что некоторые фанаты, купившие билеты, обнаружили, что их места изменились. Источники в ФИФА утверждают, что ни один болельщик не окажется на месте с более низкой стоимостью, а некоторые даже получат места получше. По их словам, такая стратегия является обычной практикой на крупных спортивных мероприятиях, направленной на улучшение атмосферы на стадионе.
Ранее в федерации снизили цены на билеты для посещения матчей КЧМ, чтобы привлечь побольше болельщиков.
1. Там должны играть лучшие клубы с каждой конфедерации за тот год в котором турнир проводится или за последние 2 года как на реальном ЧМ. А не этот бутерброд полупросроченных клубов собранный за 4 года. Из-за этого мы не увидим яркую вспышку Барселоны, но поглазим на дохлый Челси.
2. Там должны играть в принципе лучшие клубы конфедераций. А не две лучшие с каждой лиги. Где КЧМ где Ред булл? Что там забыла Бенфика с Порту? Надо было тогда до Норвежской лиги доходить, кто там, Тромсё, Буде глимт?
1. Там должны играть лучшие клубы с каждой конфедерации за тот год в котором турнир проводится или за последние 2 года как на реальном ЧМ. А не этот бутерброд полупросроченных клубов собранный за 4 года. Из-за этого мы не увидим яркую вспышку Барселоны, но поглазим на дохлый Челси.
2. Там должны играть в принципе лучшие клубы конфедераций. А не две лучшие с каждой лиги. Где КЧМ где Ред булл? Что там забыла Бенфика с Порту? Надо было тогда до Норвежской лиги доходить, кто там, Тромсё, Буде глимт?
Зрителей собрать не могут...только видимость....
Жадность истребляющая футбол.....
Зрителей собрать не могут...только видимость....
Жадность истребляющая футбол.....
Новый формат ЛЧ✅
Ненужный КСМ✅
Новый формат ЛЧ✅
Ненужный КСМ✅