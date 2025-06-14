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ФИФА пересадит зрителей на матчах КЧМ, чтобы была видимость полных трибун

вчера, 20:57

ФИФА хочет пересадить часть зрителей на матчах Клубного чемпионата мира для красоты ТВ-трансляции.

Сообщается, что некоторые фанаты, купившие билеты, обнаружили, что их места изменились. Источники в ФИФА утверждают, что ни один болельщик не окажется на месте с более низкой стоимостью, а некоторые даже получат места получше. По их словам, такая стратегия является обычной практикой на крупных спортивных мероприятиях, направленной на улучшение атмосферы на стадионе.

Ранее в федерации снизили цены на билеты для посещения матчей КЧМ, чтобы привлечь побольше болельщиков.

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Все комментарии
tazjnyyj5bm7
tazjnyyj5bm7
сегодня в 02:46
Весь турнир - сплошное создание видимости.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:34
Трое футболистов с российским гражданством: вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов, нападающий «Аль-Хиляля» Малком и страж ворот американского «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас.
протон
протон
сегодня в 00:10, ред.
КЧМ идея топ. Но в данном случае реализация проекта плохая.
1. Там должны играть лучшие клубы с каждой конфедерации за тот год в котором турнир проводится или за последние 2 года как на реальном ЧМ. А не этот бутерброд полупросроченных клубов собранный за 4 года. Из-за этого мы не увидим яркую вспышку Барселоны, но поглазим на дохлый Челси.
2. Там должны играть в принципе лучшие клубы конфедераций. А не две лучшие с каждой лиги. Где КЧМ где Ред булл? Что там забыла Бенфика с Порту? Надо было тогда до Норвежской лиги доходить, кто там, Тромсё, Буде глимт?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:24
А нужен ли такой КЧМ?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:07
Красота трансляции. Право, какой пустяк. Телезрителям важна картинка поля и того, что на нём происходит. Сначала они удивятся, что трибуны не заполнены, а потом им (мне) будет всё равно. Кстати, неужели организаторы турнира надеялись, что в пляжный сезон местная публика и туристы валом повалят на матчи с участием европейских команд ? Если надеялись, то напрасно. Незаполненные трибуны надо просто принять как данность и не заморачиваться той же "картинкой".
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:58
За кадром запустят звуковую дорожку со зрительскими кричалками
lotsman
lotsman
вчера в 22:54
Сажайте, пересаживайте, рассаживайте........... Всё равно от этого прибыль не увеличится. КЧМ предрекают полный провал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:46
Проводили в Бразилии или Аргентине, тоже бы с посещаемостью проблем не было. В США евробол не популярен. Бейсбол, Американ бол, нба и НХЛ, вот столбы спорта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:43
Пригласите на турнир Зенит, и о чудо, стадион будет забит до отказа.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:39
Клоуны 🤡
catal
catal
вчера в 22:02
А кто не купит билет - отключим газ.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:58
Манекенов или секс кукл через одного посадите ещё)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:40
Одни аферисты в ФИФА остались....
Зрителей собрать не могут...только видимость....
Жадность истребляющая футбол.....
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:28
Суперлига❎

Новый формат ЛЧ✅
Ненужный КСМ✅
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:19
Может, если бы турнир проходил не в США, где часовой пояс отличается от европейского, то зрителей явно было бы больше и добираться проще по Европе
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