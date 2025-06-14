ФИФА пересадит зрителей на матчах КЧМ, чтобы была видимость полных трибун

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вчера, 20:57

ФИФА хочет пересадить часть зрителей на матчах Клубного чемпионата мира для красоты ТВ-трансляции.

Сообщается, что некоторые фанаты, купившие билеты, обнаружили, что их места изменились. Источники в ФИФА утверждают, что ни один болельщик не окажется на месте с более низкой стоимостью, а некоторые даже получат места получше. По их словам, такая стратегия является обычной практикой на крупных спортивных мероприятиях, направленной на улучшение атмосферы на стадионе.