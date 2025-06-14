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В «Динамо» назвали состав тренерского штаба Карпина

вчера, 19:09

Московское «Динамо» объявило состав нового тренерского штаба команды под руководством Валерия Карпина.

Помощники главного тренера: Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. Тренер по физподготовке: Луис Мартинес. Тренер вратарей: Дмитрий Изотов. Аналитики: Алексей Радевич и Андрей Панов.

Уже 16 июня команда приступит к тренировкам. О назначении Карпина стало официально известно вчера.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 03:00
Да скорее всего из-за семьи в Москву перебрался
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:59
Динамо какой-то особенный клуб все кто туда приходит .. уходят без побед
ABir
ABir
сегодня в 01:08
Одно не понятно, зачем Георгиевичу теперь сборная? Или в сборную у нас вообще достойных нет кандидатов?
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:53
Корефан???
Там, где варелику БАБЛИЩЕ ЗАМАЯЧИЛО, там всем корефанам нечего делать! )
Как я понимаю, никто из тренерского штаба ФК Ростов не вошёл в его динамовский штаб.
НИКТО!
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Онопко, как бы его футбольный карифан с Испании.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:18, ред.
Всё в нашем РПЛ по прежнему: блатную, бестолковую
*опу ( Карпина ) пристроить ... и по барабану, что никакой пользы.

Незаменимый пудель. Кто ж кроме него то ??!! ( facepalm )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:13
Может я отсталый и сосем дремучий, но никогда не играю в прогнозы, лотереи и пр. Мне это совсем не интересно, хотя футбол знаю и понимаю лучше многих га этом сайте. Мне больше нравится аналитика, основанная на знании жизни всех клубов РПЛ, в том числе и в прошлом.
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Альбе нужно нарабатывать стаж главного тренера, Онопко не отпустили потому что с судьями больше ругаться некому, а Кафанов уже глубокие корни в ростовскую лавку пустил...Так что весь тренерский штаб ростовчан на своих местах))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:31
Не думаю, что качество игры вратарей зависит от тренера. Последний лишь даёт общие рекомендации по ведению игры да нагружает специальными упражнениями, которые для всех вратарей ОДИНАКОВЫ. Разные только в том случае, если у вратаря нет одной ноги или руки. А почему одинаковы... потому что физиология у всех практически одна за редким исключением, и ничего нового для них в плане тренировок придумать невозможно.
Хотя, на мой взгляд, есть какие - то нюансы, о которых лично я не знаю. Скорее всего, так и есть.
be79tn87xuv2
be79tn87xuv2
вчера в 20:13
Гусев будет первым замом когда Карплв решит уйти???
Capral
Capral
вчера в 20:08
А если у Силкина, тренером вратарей работал наш знаменитый вратарь Н.П.Гонтарь, так что, Шунин стал лучше играть? Ничего подобного. И вообще, что может сделать тренер вратарей, даже самый знаменитый, с вратарем, если он по своим данными ниже среднего? Тренер вратарей может подсказать как лучше действовать в той или иной ситуации, как руководить обороной, в каких случаях лучше играть на выходах и тд., но своё мастерство, он никак не сможет передать своему подопечному, если тот родился без вратарских способностей. Даже Великий Яшин, приглашая Пильгуя, не разглядел в нем посредственность, которая неоднократно усложняла команде жизнь, а его голы в Ташкенте и Барселоне- вообще были за гранью... Я до сих пор не понимаю, что Великий вратарь увидел в Пильгуе...
баск
баск
вчера в 19:40
Есть здесь неожиданно неприятный момент- каким-то образом в очередной раз сохранил свой пост тренер вратарей Дмитрий Изотов..

Вот как у него это получается?))
Довольно давно уже в клубе, пережил нескольких главных тренеров и их штабы, и- как пришкваренный, ничего ему не делается.

Между тем, за то время, что Изотов в клубе (с 19 года) в РПЛ выросло немало либо очень хороших, либо хотя бы просто приличных вратарей.
Даже перечислять не буду, они всем известны.

И среди них- ни одного динамовца.
Хотя вратарская школа динамовской академии продолжает оставаться одной из лучших в стране.

За годы работы Изотова ни Шунин, ни Лещук не стали сильнее; никто из молодых вратарей академии не вырос до уровня главной команды, хотя пробовались многие, и все в итоге разбрелись по низшим лигам.

Изотов прям как незабвенный Анастас Микоян, который "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"..
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:37
"Что же В.Г. не взял своего верного , боевого товарища?"

Скорее всего, поставили условие, чтобы штаб именно функционеры Динамо определяли.
Да и какие у варелика "боевые товарищи"???
У чухонца только баблище на уме.
bwge4wvw7jfu
bwge4wvw7jfu
вчера в 19:34
Мало верится в боеспособность такого штаба.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
В таком случае, что бы повысить шансы на победу с точным счетом нужно создать К.Ф.Х. Если Вы с 1 аккаунта шансы минимальны. Агент смит может себе позволить играть на высоких кефах и наш друг из солнечной Армени , тот же байкал например с тремя аккаунтами. С трех клонов и то шансы не велики. К примеру байкал играл с трех аккаунтов каждый аккаунт насчитывал по 15 000 баллов. финал гр. Заболотного в прошлый месяц на точный счет и ничего 0.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:20
Что же В.Г. не взял своего верного , боевого товарища?
Оставил в Ростове!
Вместе испанскую поляну топтали!
протон
протон
вчера в 19:11
Моя активность, вижу действительно даёт толчок в развитии для всего сайта, это радует. Вот к примеру, я игрок который более десятка лет играю без призов, мне они абсолютно не нужны. Игроки, которые каждодневно трудятся, выкладывают комментарии, заслуживают победы в КП речь идёт о тех кто с трудом набирает по 50 очков за каждый комментарий и мониторят как успеть в течении двух часов получить эти баллы. Должна быть общая некая сбалансированность, снизить коэффициенты, вместо 400 к примеру выдавать по 30 очков. И хотелось бы, что бы больше активности проявляли на ленте новостей, дружески вели диалоги, не нарушали правил. Спортивная игра радует всех когда есть равенство в спортивных состязаниях. Лента КП это площадка, что бы находить точки соприкосновения для балансировки игры и внесением поправок и новшеств.
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