В «Динамо» назвали состав тренерского штаба Карпина

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вчера, 19:09

Московское «Динамо» объявило состав нового тренерского штаба команды под руководством .

Помощники главного тренера: Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. Тренер по физподготовке: Луис Мартинес. Тренер вратарей: Дмитрий Изотов. Аналитики: Алексей Радевич и Андрей Панов.

Уже 16 июня команда приступит к тренировкам. О назначении Карпина стало официально известно вчера.