В «Динамо» назвали состав тренерского штаба Карпина

Московское «Динамо» объявило состав нового тренерского штаба команды под руководством Валерия Карпина.
Помощники главного тренера: Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. Тренер по физподготовке: Луис Мартинес. Тренер вратарей: Дмитрий Изотов. Аналитики: Алексей Радевич и Андрей Панов.
Уже 16 июня команда приступит к тренировкам. О назначении Карпина стало официально известно вчера.
Оставил в Ростове!
Вместе испанскую поляну топтали!
Оставил в Ростове!
Вместе испанскую поляну топтали!
Скорее всего, поставили условие, чтобы штаб именно функционеры Динамо определяли.
Да и какие у варелика "боевые товарищи"???
У чухонца только баблище на уме.
Скорее всего, поставили условие, чтобы штаб именно функционеры Динамо определяли.
Да и какие у варелика "боевые товарищи"???
У чухонца только баблище на уме.
Вот как у него это получается?))
Довольно давно уже в клубе, пережил нескольких главных тренеров и их штабы, и- как пришкваренный, ничего ему не делается.
Между тем, за то время, что Изотов в клубе (с 19 года) в РПЛ выросло немало либо очень хороших, либо хотя бы просто приличных вратарей.
Даже перечислять не буду, они всем известны.
И среди них- ни одного динамовца.
Хотя вратарская школа динамовской академии продолжает оставаться одной из лучших в стране.
За годы работы Изотова ни Шунин, ни Лещук не стали сильнее; никто из молодых вратарей академии не вырос до уровня главной команды, хотя пробовались многие, и все в итоге разбрелись по низшим лигам.
Изотов прям как незабвенный Анастас Микоян, который "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"..
Вот как у него это получается?))
Довольно давно уже в клубе, пережил нескольких главных тренеров и их штабы, и- как пришкваренный, ничего ему не делается.
Между тем, за то время, что Изотов в клубе (с 19 года) в РПЛ выросло немало либо очень хороших, либо хотя бы просто приличных вратарей.
Даже перечислять не буду, они всем известны.
И среди них- ни одного динамовца.
Хотя вратарская школа динамовской академии продолжает оставаться одной из лучших в стране.
За годы работы Изотова ни Шунин, ни Лещук не стали сильнее; никто из молодых вратарей академии не вырос до уровня главной команды, хотя пробовались многие, и все в итоге разбрелись по низшим лигам.
Изотов прям как незабвенный Анастас Микоян, который "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"..