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Сесар Навас: «Я хотел бы поработать в России»

вчера, 18:32

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас рассказал о том, что хочет вернуться в Россию в качестве тренера.

Конечно, я бы с удовольствием снова поработал в России. У меня остались прекрасные воспоминания о годах, проведённых в Казани и Ростове. Это был замечательный опыт, который сделал меня очень счастливым, и я был бы рад однажды вернуться к работе в российском футболе. У меня есть тренерская лицензия UEFA PRO и лицензия спортивного директора, поэтому я могу работать на разных должностях в футбольном клубе.

С февраля 2009-го по февраль 2019 года испанец выступал в России, после чего завершил футбольную карьеру.

В своём более раннем интервью он оценивал работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» и его перспективы в Европе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:51
один из лучших игроков Рубина. всегда уважал испанца за его игру.
а играл добротно, умно, и любой защитник рядом с ним только рос как игрок.
всегда уважал. и ничего что СН из школы Реала))
уважение за честность и открытость характера. играл без провокаций.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:30
Это и понятно... Зарплата хорошая
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:55
Так просись в Динамо -Валера любит испанских подданных))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:54
Почему бы Навасу не попробовать свои силы в России? У Сесара хорошо получилось играть, я думаю получится и руководить... Тем более Навас имеет большие заслуги в Казани и в Ростове. А что, все документы у него в полном порядке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:39
Прямо отбоя нет - все хотят в России работать...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38
Понравились российские зарплаты...
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