Сесар Навас: «Я хотел бы поработать в России»

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вчера, 18:32

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» рассказал о том, что хочет вернуться в Россию в качестве тренера.

Конечно, я бы с удовольствием снова поработал в России. У меня остались прекрасные воспоминания о годах, проведённых в Казани и Ростове. Это был замечательный опыт, который сделал меня очень счастливым, и я был бы рад однажды вернуться к работе в российском футболе. У меня есть тренерская лицензия UEFA PRO и лицензия спортивного директора, поэтому я могу работать на разных должностях в футбольном клубе.

С февраля 2009-го по февраль 2019 года испанец выступал в России, после чего завершил футбольную карьеру.

В своём более раннем интервью он оценивал работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» и его перспективы в Европе.