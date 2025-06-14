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Агент Тюкавина: «„Динамо“ выиграет трофей благодаря Карпину»

вчера, 23:25

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

У Карпина есть харизма, характер. Думаю, что «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года. Как я отношусь к совмещению постов в клубе и сборной? Это вопрос к Митрофанову и Дюкову, а не ко мне.

Сегодня в официальном телеграм-канале клуба назвали будущих помощников Валерия Карпина в тренерском штабе.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 02:14
Если еще руководство согласится ждать три года... Об этом Сафонов не подумал?
zamet4rn4qv2
zamet4rn4qv2
сегодня в 00:02
Скорее в середину таблицы съедет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:42
С такими качествами, как харизма и характер для Главного тренера футбольной команды у нас в стране полно специалистов, но выиграть первенство в РПЛ удаётся единицам и отнюдь, далеко не благодаря этим качествам наставников команд. Прежде всего должна быть определена чёткая цель на каждый сезон со стороны руководства клуба и выделены соответствующие этой цели средства для ее достижения, а дальше спрос с каждого, начиная от Главного тренера и до отдельно взятого футболиста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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