Агент Тюкавина: «„Динамо“ выиграет трофей благодаря Карпину»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
У Карпина есть харизма, характер. Думаю, что «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года. Как я отношусь к совмещению постов в клубе и сборной? Это вопрос к Митрофанову и Дюкову, а не ко мне.
Сегодня в официальном телеграм-канале клуба назвали будущих помощников Валерия Карпина в тренерском штабе.
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Болейте за своих, а не против чужих!