Агент Тюкавина: «„Динамо“ выиграет трофей благодаря Карпину»

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего московского «Динамо» , прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

У Карпина есть харизма, характер. Думаю, что «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года. Как я отношусь к совмещению постов в клубе и сборной? Это вопрос к Митрофанову и Дюкову, а не ко мне.