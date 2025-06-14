Василий Березуцкий уходит из «Сабаха»

Азербайджанский «Сабах» объявил о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким.
Сообщается, что стороны решили это по обоюдному согласию. Березуцкий возглавил команду в ноябре 2024‑го и привел её к победе в Кубке Азербайджана.
Азербайджанский «Сабах» объявил о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким.
Сообщается, что стороны решили это по обоюдному согласию. Березуцкий возглавил команду в ноябре 2024‑го и привел её к победе в Кубке Азербайджана.
Ждём-с назначения в ЦСКА.
"Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ."
Ну, если считать, что ЦСКА - его семья, где он провёл бОльшую и, главное, ЛУЧШУЮ часть своей жизни, тогда - да: обстоятельства точно - "СЕМЕЙНЫЕ". )
Ждём-с назначения в ЦСКА.
"Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ."
Ну, если считать, что ЦСКА - его семья, где он провёл бОльшую и, главное, ЛУЧШУЮ часть своей жизни, тогда - да: обстоятельства точно - "СЕМЕЙНЫЕ". )