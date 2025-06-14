Василий Березуцкий уходит из «Сабаха»

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вчера, 19:52

Азербайджанский «Сабах» объявил о расторжении контракта с главным тренером .

Сообщается, что стороны решили это по обоюдному согласию. Березуцкий возглавил команду в ноябре 2024‑го и привел её к победе в Кубке Азербайджана.