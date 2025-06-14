 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАзербайджан. Премьер-лига 2024/2025

Василий Березуцкий уходит из «Сабаха»

Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:15
Похоже , ушел ради места в ЦСКА
ABir
ABir
сегодня в 00:14
Похоже , ушел ради места в ЦСКА
Comentarios
Comentarios ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:02
Может и Игнашевича за компанию. Легендарная тройка в защите
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:50
Я тоже так думаю лучше Игнашевич. Березуцкому уже давали шанс.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:43
Вот он спасительный жезл армейского клуба!
Сейчас с брательником порешают проблемы)
112910415
112910415
вчера в 22:42
Ждём новостей!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:40
Ну понятно. ЦСКА с кандидатурой главного определились
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:12
Очевидно, что не просто так ушёл ,
Намечается братский тандем ))).
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:03
Это то, о чем я подумал?
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 20:44
Вася мы тебя любим, но рано,
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:29, ред.
Получается, что Вася, как боевой конь: ТРУБА ЗОВЁТ! )
Ждём-с назначения в ЦСКА.

"Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ."

Ну, если считать, что ЦСКА - его семья, где он провёл бОльшую и, главное, ЛУЧШУЮ часть своей жизни, тогда - да: обстоятельства точно - "СЕМЕЙНЫЕ". )
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
Только не он в ЦСКА . Лучше Игнашевича .
протон
протон
вчера в 20:10
Ну тут всё понятно с назначением в ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05
Добрый вечер, модераторы!
Так случилось, что я не смог получить приз ни 12, ни 13 числа. А на сегодня куар код не пришёл. Если ещё не поздно, вышлите пожалуйста завтра.
Будет свободный день и возможность получить приз...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:59
Вася ушёл с надеждой возглавить ЦСКА, но вот засада...
Александр Мостовой уже дежурит у дверей офиса армейского клуба и всех отгоняет🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:57
Пусть лучше в Лучшей лиге мира работает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 