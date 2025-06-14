Быстров — о Николиче: «Ставьте такие компенсации, чтобы тренер не ушёл»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России высказался об уходе тренера из московского ЦСКА .

Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык. Не знаю, в чём причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушёл. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах.