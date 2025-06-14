Быстров — о Николиче: «Ставьте такие компенсации, чтобы тренер не ушёл»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался об уходе тренера Марко Николича из московского ЦСКА.
Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык. Не знаю, в чём причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушёл. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах.
Марко Николич в начале этой недели покинул ЦСКА и уже возглавил греческий АЕК.
Явно нет!
А он говорит, что надо отступные большие делать и не отпускать тренера несмотря на конфликт.
То есть он обоими руками за хреновую обстановку в клубе, особенно в ЦСКА.
Надеюсь сейчас поняли какую херню несёт дурачок Володька?
Он никогда умом не отличался, а как человек всегда был гнилым.
Явно нет!
А он говорит, что надо отступные большие делать и не отпускать тренера несмотря на конфликт.
То есть он обоими руками за хреновую обстановку в клубе, особенно в ЦСКА.
Надеюсь сейчас поняли какую херню несёт дурачок Володька?
Он никогда умом не отличался, а как человек всегда был гнилым.
Требования по составу и зарплате Николича удовлетворили почему то в Греции а не в Москве....
Требования по составу и зарплате Николича удовлетворили почему то в Греции а не в Москве....
Если тренер захочет уйти, он уйдёт.
Но сделает так, что клуб сам ещё заплатит неустойку за расторжения контракта по инциативе клуба.
Если тренер хочет уйти, то надо отпускать, что бы не было хуже клубу, либо надо предлагать то, из-за чего тренеру захочется остаться.
Если тренер захочет уйти, он уйдёт.
Но сделает так, что клуб сам ещё заплатит неустойку за расторжения контракта по инциативе клуба.
Если тренер хочет уйти, то надо отпускать, что бы не было хуже клубу, либо надо предлагать то, из-за чего тренеру захочется остаться.