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Быстров — о Николиче: «Ставьте такие компенсации, чтобы тренер не ушёл»

вчера, 19:29

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался об уходе тренера Марко Николича из московского ЦСКА.

Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык. Не знаю, в чём причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушёл. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах.

Марко Николич в начале этой недели покинул ЦСКА и уже возглавил греческий АЕК.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 04:33
А вы поняли о чём я написал? И о чём говорит дурачок Володька?
Явно нет!
А он говорит, что надо отступные большие делать и не отпускать тренера несмотря на конфликт.
То есть он обоими руками за хреновую обстановку в клубе, особенно в ЦСКА.

Надеюсь сейчас поняли какую херню несёт дурачок Володька?
Он никогда умом не отличался, а как человек всегда был гнилым.
Vilar
Vilar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:06
Не думаю, что утром на следующий день, после победы в Кубке, Николич решил: "Уйду, наверное..." Уверен, Володька, в данном случае не дурачок, а зрит в корень. ООО "Бабайка и Ко" лапшу нам вешают о любви к сербу, от него избавились, потому, что он себя уважает. Как и Быстров, не верю ни одному слову из дифирамбов пропетых "бабайками".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:19
В кои то веки ЦСКА вошёл в весну барселоноподобным....и на тебе...
Требования по составу и зарплате Николича удовлетворили почему то в Греции а не в Москве....
Gotlib
Gotlib ответ tf5saaez68tt (раскрыть)
вчера в 20:56
А для чего тогда приходил, если не нравится команда?
tf5saaez68tt
tf5saaez68tt
вчера в 19:49
Если тренеру не нравится команда, никакая компенсация не удержит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:40
Володька как был дурачком, так им и остался.
Если тренер захочет уйти, он уйдёт.
Но сделает так, что клуб сам ещё заплатит неустойку за расторжения контракта по инциативе клуба.
Если тренер хочет уйти, то надо отпускать, что бы не было хуже клубу, либо надо предлагать то, из-за чего тренеру захочется остаться.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35
Думаю меньше всего всех волнует то что ему понравилось работа тренера А так в принципе правильно говорит
2jawx7gm4p2a
2jawx7gm4p2a
вчера в 19:31
Я в таком случае не жалею что он ушёл
протон
протон
вчера в 19:30
Компенсации, чтобы уйти без контракта?
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