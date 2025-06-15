Канчельскис: «Должно произойти чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

Бывший футболист высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России в следующем сезоне.

Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно. «Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности её не ведут. Должно произойти чудо, чтобы они стали чемпионами в новом сезоне.