Канчельскис: «Должно произойти чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России в следующем сезоне.
Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно. «Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности её не ведут. Должно произойти чудо, чтобы они стали чемпионами в новом сезоне.
В прошлом месяце стало известно, что московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем до лета 2027 года.