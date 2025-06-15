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Канчельскис: «Должно произойти чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

сегодня, 00:04

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России в следующем сезоне.

Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно. «Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности её не ведут. Должно произойти чудо, чтобы они стали чемпионами в новом сезоне.

В прошлом месяце стало известно, что московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем до лета 2027 года.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
"No comment"...
ABir
ABir
сегодня в 00:23
У Спартака конечно есть проблемы с борьбой за чемпионство, но не литовскому «эксперту» об этом рассуждать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:20
На счёт Зенита Андрюха прямо предсказателем прямо выступил)))
протон
протон
сегодня в 00:05
Я скажу больше,он в плоть до последней игры твердил что Зенит станет чемпионом!А вон оно как вышло!Если бы,каждый год судьи судили или для всех одинаково хорошо или для всех одинаково плохо,меня обуревают сомнения что Зенит 6 раз бы стал чемпионом,в лучшем случае пару раз!Да и в новом сезоне тоже сомневаюсь,хоть и пытается Зенит закупиться как минимум на сотку!
Гость
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