Фирмино оскорбил защитника «Эвертона» на расовой почве

Победу «Ливерпуля» над «Эвертоном» в 3-м раунде Кубка Англии омрачил инцидент, случившийся в первом тайме. Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт вытолкнул форварда «красных» Роберто Фирмино за пределы поля, после чего бразилец буквально «взорвался». Он подскочил к игроку обороны и на глазах у арбитра начал его оскорблять. Сказанное не понравилось Холгейту, и тут уже другим игрокам пришлось разнимать футболистов.
Холгейт пожаловался рефери, что он стал жертвой оскорблений на расовой почве. Футбольная ассоциация Англии начала разбирательство, «Ливерпуль» обещал поспособствовать следствию.
Здоровые, взрослые мужики, бегут стучать арбитру как младшеклассники "он меня негром назвааааааааал!!!!!"
Здоровые, взрослые мужики, бегут стучать арбитру как младшеклассники "он меня негром назвааааааааал!!!!!"