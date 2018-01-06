Фирмино оскорбил защитника «Эвертона» на расовой почве

Победу «Ливерпуля» над «Эвертоном» в 3-м раунде Кубка Англии омрачил инцидент, случившийся в первом тайме. Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт вытолкнул форварда «красных» Роберто Фирмино за пределы поля, после чего бразилец буквально «взорвался». Он подскочил к игроку обороны и на глазах у арбитра начал его оскорблять. Сказанное не понравилось Холгейту, и тут уже другим игрокам пришлось разнимать футболистов.

Холгейт пожаловался рефери, что он стал жертвой оскорблений на расовой почве. Футбольная ассоциация Англии начала разбирательство, «Ливерпуль» обещал поспособствовать следствию.