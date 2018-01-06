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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 7’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Фирмино оскорбил защитника «Эвертона» на расовой почве

сегодня, 10:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Победу «Ливерпуля» над «Эвертоном» в 3-м раунде Кубка Англии омрачил инцидент, случившийся в первом тайме. Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт вытолкнул форварда «красных» Роберто Фирмино за пределы поля, после чего бразилец буквально «взорвался». Он подскочил к игроку обороны и на глазах у арбитра начал его оскорблять. Сказанное не понравилось Холгейту, и тут уже другим игрокам пришлось разнимать футболистов.

Холгейт пожаловался рефери, что он стал жертвой оскорблений на расовой почве. Футбольная ассоциация Англии начала разбирательство, «Ливерпуль» обещал поспособствовать следствию.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:43
оскорбление состояло из одного слова, вот если бы на месте Фирмино оказался Березуцкий то уверен, что этот мейсон, кстати очень похожий на эдика, услышал бы всю свою родословную))))))) по хорошему за такой подловатый толчок в спину, любой мужчина настучал бы в бубен в раздевалке! хотя этому эдику и парочки лещей хватило бы)))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 18:00
Капитан Смoллетт:
Вот вы посмотрите насколько игроки ливерпуля пробили дно, что они готовы оскорблять других на расовой почве даже если этот игрок сам черный, это могло произойти только со скаузерами...
Как я понимаю местные фанаты МЮ решили проявить солидарность провокатору Холгейту, как в свое время Эвра, видимо вы просто не знаете, что Эвертон такой же враг для МЮ как и Ливерпуль.
Saang
Saang
сегодня в 13:21
Нет, блин, серьезно????
Здоровые, взрослые мужики, бегут стучать арбитру как младшеклассники "он меня негром назвааааааааал!!!!!"
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Летчик66
сегодня в 13:04
Летчик66:
В том то и соль, когда Нигер называет Нигера Нигером - нормально. А вот когда брат е**т жену брата, вот это уде перебор...
Ну так всё равно, лучше брат, чем какой-нибудь нигер)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил lawr19730
сегодня в 13:02
lawr19730:
Фирмино сам от китайца недалеко убежал,вылитый Боло Йенг в молодости))))
Только худосочный)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 12:00
Фирмино сам от китайца недалеко убежал,вылитый Боло Йенг в молодости))))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:55
Если на эту ерунду не обращать внимания - эта тема исчезнет сама собой.
Летчик66
Летчик66 ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 11:48
Капитан Смoллетт:
Вот вы посмотрите насколько игроки ливерпуля пробили дно, что они готовы оскорблять других на расовой почве даже если этот игрок сам черный, это могло произойти только со скаузерами...
В том то и соль, когда Нигер называет Нигера Нигером - нормально. А вот когда брат е**т жену брата, вот это уде перебор...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:46
Забавная штука получается... Если черного назвать черным, это расизм. А когда черные постоянно используют в своем лексиконе слово белые, называя так белую расу, это нормально...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:16
Так же неприятно, когда игроков "Спартака" называют ниггами, будьте уважительны и называйте их афроспартаковцами, пожалуйста
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:14
Если бы этот защитник приехал в Гарлем, ему пришлось бы все население засудить, они там ниггами друг друга по фану называют)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:10
Смешно )))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 11:05
Ну сказал да и сказал а 75 черно63я сразу ябедничать бежит
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:01
Вот вы посмотрите насколько игроки ливерпуля пробили дно, что они готовы оскорблять других на расовой почве даже если этот игрок сам черный, это могло произойти только со скаузерами...
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 10:43
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