«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Кейна

Часто приходится слышать об интересе «Реала» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, однако у мадридского клуба появился конкурент.

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» готов вклиниться в эту гонку, предложив игроку щедрые условия, а «шпорам» — достойную компенсацию.

Сам нападающий отмечал, что мечтает провести в составе «Тоттенхэма» всю свою карьеру.