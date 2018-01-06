ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ

По данным источника, ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов, которые выступают в РФПЛ.



«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты „Анжи“, „Крыльев Советов“ и „Ахмата“. Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», - передает источник информации.



Ранее сообщалось, что РФС предоставит Следственному комитету РФ допинг-пробы, которые интересуют ФИФА.

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