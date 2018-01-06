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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 89’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИзерИзер -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ

сегодня, 17:01

По данным источника, ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов, которые выступают в РФПЛ. 

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты „Анжи“, „Крыльев Советов“ и „Ахмата“. Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», - передает источник информации.

Ранее сообщалось, что РФС предоставит Следственному комитету РФ допинг-пробы, которые интересуют ФИФА.

Всё о допинговом скандале вокруг российских футболистов

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin ответил Великолепный
сегодня в 19:57
Великолепный:
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи» А кто бы сомневался!))
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»

а иначе в пердив вот и бомбит))
Kuprin
Kuprin
сегодня в 19:56
AntiherQ1488
Высшая лига. Итоговая таблица
1 «Спартак» Москва 30 16 11 3 49-26 42 (-1) КЧ
15 ЦСКА Москва 30 7 11 12 26-35 24 (-1)

В пердив, вот и бомбмит))

-----------------------------
про спартак в пердив низзя про остальных можно ))

Считаю что Jobs самый справедливый модер))
Великолепный
Великолепный ответил Сергей Саныч
сегодня в 19:54
Сергей Саныч:
Спартаковская моча чиста как слеза ребёнка.
Поэтому выгнали доктора Лю?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:54
На русские щи и кашу - пищу нашу, допинг не действует...
Моя позиция дяде Сэму
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
сегодня в 19:53
cska.78:
Они и сейчас с Тулой гоняют :)
Знаем, знаем - кабинетные чемпионства!))
cska.78
cska.78 ответил Великолепный
сегодня в 19:52
Великолепный:
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи» А кто бы сомневался!))
Они и сейчас с Тулой гоняют :)
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
сегодня в 19:51
cska.78:
1987 спартак-Днепр ага ага
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»

А кто бы сомневался!))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 19:49
cska.78:
Прекращай бредить про побратимов :) Мой клуб ЦСКА и я очень не люблю твой клуб :)
вы - как бедная родственница, подпеваете им, но толку то?)) У них бабки, итд) А вы - лесом))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 19:48
cska.78:
Прекращай бредить про побратимов :) Мой клуб ЦСКА и я очень не люблю твой клуб :)
и я твой не люблю, но это ж не повод подпевать проекту))
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:45
AntiherQ1488:
Но ты же ничего против сказать не можешь?) Твой клуб - побратим))
Прекращай бредить про побратимов :) Мой клуб ЦСКА и я очень не люблю твой клуб :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 19:42
cska.78:
В пердиве все бывали, даже Динамо последними не избежали этой участи :)
Но ты же ничего против сказать не можешь?) Твой клуб - побратим))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 19:38
cska.78:
В пердиве все бывали, даже Динамо последними не избежали этой участи :)
    cska.78
    cska.78 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:37
    AntiherQ1488:
    Высшая лига. Итоговая таблица 1 «Спартак» Москва 30 16 11 3 49-26 42 (-1) КЧ 15 ЦСКА Москва 30 7 11 12 26-35 24 (-1) В пердив, вот и бомбмит))
    В пердиве все бывали, даже Динамо последними не избежали этой участи :)
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 19:35
    Посмотрел 2002-2003,таконо дна еще не видел😂и поражаюсь кто управляет нашис футболом и кто тренирует,позор.и этот позор переходит из года в год годами
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 19:35
    Спартак специально оказывается сливался в ЕК, чтобы в РФПЛ спокойно жрать допинг.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska.78
    сегодня в 19:33
    cska.78:
    1987 спартак-Днепр ага ага
    Высшая лига. Итоговая таблица
    1 «Спартак» Москва 30 16 11 3 49-26 42 (-1) КЧ
    15 ЦСКА Москва 30 7 11 12 26-35 24 (-1)

    В пердив, вот и бомбмит))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 19:32
    Спартаковская моча чиста как слеза ребёнка.
    cska.78
    cska.78 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:30
    AntiherQ1488:
    2006 год цска зенит дадада
    1987 спартак-Днепр ага ага
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:30
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      сегодня в 19:26
      Дзюбу надо проверить....чувак явно под чем то ходит......любитель попудрить носик!
      oFANATo
      oFANATo ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 19:23
      Рубиновый Дракон:
      Скучно здесь..уйду я от вас на сегодня
      тебе везде скучно, да же на ветке в новостях про Рубин, сочувствую.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      сегодня в 19:23
      2006 год цска зенит дадада
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 19:22
      Рубиновый Дракон:
      Старый дед-11 это клон Деда за ЦСКА?))))Во зажигает,старый))))))
      Кони бомжей умыли, а те забыли, это же было до газпрома))
      AdamsonM
      AdamsonM ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 19:21
      Рубиновый Дракон:
      "Овес бракованный..Ну не углядел",-оправдывался Гинер
        AdamsonM
        AdamsonM ответил Рубиновый Дракон
        сегодня в 19:20
        Рубиновый Дракон:
        Где цска там всегда стыдно((
          Рубиновый Дракон
          Рубиновый Дракон ответил oFANATo
          сегодня в 19:18
          oFANATo:
          Ошибаешься казанский. Российский футбол позорит другой клуб https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE https://www.youtube.com/watch?v=-KQBTNAWtm0
          Скучно здесь..уйду я от вас на сегодня
          Рубиновый Дракон
          Рубиновый Дракон ответил oFANATo
          сегодня в 19:17
          oFANATo:
          Так вот откуда дорожка тянется!
          Старый дед-11 это клон Деда за ЦСКА?))))Во зажигает,старый))))))
          oFANATo
          oFANATo ответил Рубиновый Дракон
          сегодня в 19:16
          Рубиновый Дракон:
          Где цска там всегда стыдно((
          Ошибаешься казанский.
          Российский футбол позорит другой клуб

          Друзья Манго
          Друзья Манго ответил Рубиновый Дракон
          сегодня в 19:15
          Рубиновый Дракон:
          Какой то скучный перевод стрелок(((Как у Димона с Артемоном
          Ну вот ты и слился)) слабоват ты еще тягаться, я даже в премодерации тебя уделал
          Рубиновый Дракон
          Рубиновый Дракон
          сегодня в 19:15
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