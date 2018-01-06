ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ

По данным источника, ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов, которые выступают в РФПЛ.
«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты „Анжи“, „Крыльев Советов“ и „Ахмата“. Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», - передает источник информации.
Ранее сообщалось, что РФС предоставит Следственному комитету РФ допинг-пробы, которые интересуют ФИФА.
Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Ващук на своей странице в сети Facebook опубликовал пост, в котором признался, что на момент дисквалификации полузащитника Егора Титова запрещенное вещество бромантан находилось в организме у всех игроков основного состава «Спартака»:
«Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“ - это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
На то, чтобы вывести из организма запрещенное вещество, футболистам „Спартака“ пришлось потратить около трех месяцев. „Чистились“ мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов, тренировок не было совсем, нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все».
Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Ващук на своей странице в сети Facebook опубликовал пост, в котором признался, что на момент дисквалификации полузащитника Егора Титова запрещенное вещество бромантан находилось в организме у всех игроков основного состава «Спартака»:
«Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“ - это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
На то, чтобы вывести из организма запрещенное вещество, футболистам „Спартака“ пришлось потратить около трех месяцев. „Чистились“ мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов, тренировок не было совсем, нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все».