Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Ни для кого не секрет, что Коутиньо хотел перейти в „Барселону“, как только те проявили к нему интерес. Могу сказать болельщикам, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить его, но он принял окончательное решение. Он считает, что его будущее связано с „Барселоной“. Это его мечта. Сейчас я полностью убежден, что мы не смогли бы изменить его мнение по поводу трансфера.

Понятно, что болельщики будут расстроены, ведь команду покинул особенный футболист. Тем не менее мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава. Постараемся купить игроков, которые улучшат игру команды», - сказал Клопп.