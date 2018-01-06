Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в «Барселону».
«Ни для кого не секрет, что Коутиньо хотел перейти в „Барселону“, как только те проявили к нему интерес. Могу сказать болельщикам, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить его, но он принял окончательное решение. Он считает, что его будущее связано с „Барселоной“. Это его мечта. Сейчас я полностью убежден, что мы не смогли бы изменить его мнение по поводу трансфера.
Понятно, что болельщики будут расстроены, ведь команду покинул особенный футболист. Тем не менее мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава. Постараемся купить игроков, которые улучшат игру команды», - сказал Клопп.
Футболист подпишет с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Завтра должно состояться медицинское обследование.
«Ливерпуль» рассматривает Мареза в качестве замены Филиппе Коутиньо, ставшего игроком «Барселоны».
В нынешнем сезоне Марез провел в АПЛ 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Футболист подпишет с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Завтра должно состояться медицинское обследование.
«Ливерпуль» рассматривает Мареза в качестве замены Филиппе Коутиньо, ставшего игроком «Барселоны».
В нынешнем сезоне Марез провел в АПЛ 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.
удачи ему, она ему понадобится.
удачи ему, она ему понадобится.
Ты каким местом подумал чтобы сделать такой вывод?) Вот ты явный барсук, скажу я тебе.
Ты каким местом подумал чтобы сделать такой вывод?) Вот ты явный барсук, скажу я тебе.
хотя надеюсь Абрам зарешает
хотя надеюсь Абрам зарешает