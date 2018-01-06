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Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»

вчера, 22:52

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Ни для кого не секрет, что Коутиньо хотел перейти в „Барселону“, как только те проявили к нему интерес. Могу сказать болельщикам, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить его, но он принял окончательное решение. Он считает, что его будущее связано с „Барселоной“. Это его мечта. Сейчас я полностью убежден, что мы не смогли бы изменить его мнение по поводу трансфера.

Понятно, что болельщики будут расстроены, ведь команду покинул особенный футболист. Тем не менее мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава. Постараемся купить игроков, которые улучшат игру команды», - сказал Клопп.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:42
Вместо Коутиньо придёт Наби Кейта(который и пас отдаст и мяч придержит, плюс и в обороне сыграет), а Марез не чистый бегунок по флангу, у него тоже хорошие данные с обостряющим пасом, ударом, дриблингом как у Коутиньо, только Марез в основном на фланге, да и центре мне кажется он сможет сыграть Поэтому эти двое спокойно заменят Коутиньо.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:26
Зачем брать Мареза,когда нужен игрок в центр поля
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:06
Постарайтесь, постарайтесь! Только вот не факт, что Ливерпулю кто-то отдаст классного исполнителя посредине сезона. Это сродни фантастики)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 06:51
Ну и хорошо, наконец-то этот сериал закончился. Ливерпуль получил неплохие деньги, теперь их вложить надо красным правильно, позиции которые усиливать надо есть, посмотрим что Клопп придумает.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:46
Вот если и впрямь Мареза подпишут! ту это будет Отлично для клуба и денег сэкономят со 160 мультов)
Foxes
Foxes
сегодня в 04:24
Нападающий «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле». За переход 26-летнего алжирца красные заплатят 55 миллионов евро.

Футболист подпишет с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Завтра должно состояться медицинское обследование.

«Ливерпуль» рассматривает Мареза в качестве замены Филиппе Коутиньо, ставшего игроком «Барселоны».

В нынешнем сезоне Марез провел в АПЛ 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:06
учитывая ценники бешенные, не легко будет подобрать замену адекватную
311
311
сегодня в 01:51
160 лимонов это примерно треть Саутгемптона!)
cannongun
cannongun
сегодня в 01:21
конец амбициям сковзеров. постарается быть на 5 месте
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:46
парню могли воткнуть памятную табличку у стадика и бесплатно наливать пивас и вискарь в пабах всего города до конца его дней. Но он решил пойти служанкой к мошенникам и носить мячи пешеходу)) Да еще сам от подписного бабла отказался дурачек))) просто лол))
удачи ему, она ему понадобится.
ману дель мораль
ману дель мораль ответил lexatver
вчера в 23:36
lexatver:
Это говорит фан Реала? мне не послышалось? )) Фан Реала (точнее персофан Роналду) говорит о денежном мешке? ахахахахахаха
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:36
    Суареса заменили на Керрола и Даунинга , сейчас тоже придут пара-тройка топов )))
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 23:33
    Идеальный исход для Ливерпуля.
    Хороший Малый
    Хороший Малый
    вчера в 23:32
    Удачи Ливеру, пусть идет в Барсу.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил milan-f
    вчера в 23:32
    milan-f:
    Если помойка туда дойдет хехе))
    у них абонемент на три сезона куплен
    хотя надеюсь Абрам зарешает
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:26
    Ливер уже научился играть без Коу
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:15
    все таки Клопп как человек очень открытый и обаятельный. рад, что наш клуб и Ливерпуль смогли договориться, удачи нам!
    Tigran Danielyan
    Tigran Danielyan
    вчера в 23:15
    может быть мое мнение будет звучать странно, но не стоить слишком переживать за уход Коутинио. с ним Ливерпуль так и ни чего не выиграл. Вместе него Ван Дейк и Лемар смогут принести команде больше пользы чем он. было бы лучше если бы эти трансферы завершились бы летом.
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:11
    Марез?
    milan-f
    milan-f ответил Y.N.W.A.
    вчера в 23:10
    Y.N.W.A.:
    Мареза и кипера и выносим сине-гранатовую помойку в 1\4 на глазах у крысиньо
    Если помойка туда дойдет хехе))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 23:08
    Уже есть кто-то на примете, однозначно.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 23:06
      lexatver
      lexatver ответил ману дель мораль
      вчера в 23:04
      ману дель мораль:
      У нас есть воспитанники кричали они) На деле только суаресов и коутинь уводить у ливера способны)) Клуб-мешок, ни добавить ни убавить...
      Это говорит фан Реала? мне не послышалось? )) Фан Реала (точнее персофан Роналду) говорит о денежном мешке? ахахахахахаха
      juchok
      juchok
      вчера в 23:04
      ну еще 85 млн осталось с продажи бразильца-это как минимум 2 игрока очень хорошего европейского уровня или один сильный топ! думаю, все у Ливера будет норм!
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      вчера в 23:00
      Как бы раньше Клопп не старался убедить в обратном ,но от шанса перейти в Барсу и играть в основе - не отказываются..
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      вчера в 22:56
      У нас есть воспитанники кричали они) На деле только суаресов и коутинь уводить у ливера способны)) Клуб-мешок, ни добавить ни убавить...
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      вчера в 22:54
      Смолов? Головин? КОКОРИН?
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